«Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает всё, чтобы у людей были причины гордиться своим краем», - написала она.

Женщина также поблагодарила всех за слова поддержки.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что Чибис был задержан в рамках расследования в отношении «группы лиц», которой инкриминируется хищение 39 млн бюджетных рублей, растрата на млрд рублей и незаконные валютные операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».