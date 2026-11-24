Супруга губернатора Чибиса назвала нелепой ситуацию с его задержанием
Супруга губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгения Чибис в своих соцсетях назвала нелепой ситуацию с задержанием чиновника.
«Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает всё, чтобы у людей были причины гордиться своим краем», - написала она.
Женщина также поблагодарила всех за слова поддержки.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что Чибис был задержан в рамках расследования в отношении «группы лиц», которой инкриминируется хищение 39 млн бюджетных рублей, растрата на млрд рублей и незаконные валютные операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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