Путин призвал возобновить прямые переговоры с Киевом
Российский президент предложил провести их 15 мая в Стамбуле.
Ночью 11 мая в Москве президент России Владимир Путин выступил перед журналистами с речью, в которой подвел итоги, по его словам, содержательных встреч с лидерами иностранных государств, состоявшихся в уходящие майские праздники. Он также анонсировал планы РФ по украинскому конфликту.
Выступление президента закончилось поздно ночью, поэтому его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил журналистов оставить главу государства без вопросов.
«Поскольку сейчас уже почти пол второго ночи, отпускаю вас с богом. До свидания», - сказал Путин в конце своего выступления.
ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ
Во время своего ночного выступления 11 мая российский лидер предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Турции уже на следующей неделе.
«Предлагаем украинским властям возобновить прямые переговоры, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем 15 мая в Стамбуле», - объявил Владимир Путин.
Он также подтвердил, что Москва стремится выйти на долгосрочный мир в конфликте с Украиной. Президент отметил, что речь идет о серьезном настрое на переговоры с Киевом.
«Смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Наше предложение на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами», - сказал глава государства журналистам.
Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным после выступления Путина подчеркнул, что Россия готова начать «с утра» переговоры с Украиной.
«Конечно, ждем реакции. Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Люди хотят этого», - отметил он.
Ушаков также пообещал, что в ближайшее время в Кремле объявят, кто возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле.
ТУРЦИЯ ГОТОВА
Владимир Путин рассказал, что обсудит с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры Москвы и Киева. Позже в Турции заявили, что Анкара неоднократно говорила о готовности принять переговоры по Украине, передает РИА Новости.
Источник в Анкере отметил, что необходимо дождаться конкретных действий. Собеседник агентства также назвал Стамбул идеальным местом для переговоров Москвы и Киева.
НАРУШЕНИЕ ПЕРЕМИРИЯ
Во время своего выступления перед журналистами Владимир Путин также затронул тему нарушения перемирия и признался, что на встречах с главами иностранных государств затрагивал украинский вопрос.
Российский президент подчеркнул, что Москва неоднократно выступала за прекращение огня, но инициативы Кремля саботировались. Путин напомнил, что Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам, Пасхальное перемирие и режим прекращения огня, объявленный в честь 80-летия Победы.
«Киевские власти вообще не откликнулись на наше предложение о прекращении огня. Более того, после объявления нашего предложения, а это произошло 5 мая, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», - приводит слова российского президента RT.
10 мая в Министерстве обороны России сообщили, что Украина более девяти тысяч раз нарушила перемирие, объявленное Москвой ко Дню победы. В ведомстве также добавили, что ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях.
В ходе выступления Путин рассказал, что ВСУ понесли большие потери, когда пытались напасть на российскую границу в период майского перемирия. Президент также добавил, что все атаки украинской стороны были отбиты российскими военными.
До этого Украина совместно с Францией, Германией, Великобританией и Польшей предложила установить с 12 мая полное 30-дневное прекращение огня. В случае отказа РФ пригрозили более жесткими санкциями. Украинский президент Владимир Зеленский также говорил, что пойдет на прямые переговоры с Москвой только после прекращения огня.
РЕАКЦИЯ ТРАМПА
В ходе выступления российский лидер также поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании. Сам американский лидер отметил, что предложение главы России о прямых переговорах с Украиной может прочить обеим сторонам великий день.
«Потенциально великий день для России и Украины! Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. В свою очередь, США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.
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