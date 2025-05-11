Путин призвал возобновить прямые переговоры с Киевом

Выступление президента закончилось поздно ночью, поэтому его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил журналистов оставить главу государства без вопросов.

«Поскольку сейчас уже почти пол второго ночи, отпускаю вас с богом. До свидания», - сказал Путин в конце своего выступления.

ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ

Во время своего ночного выступления 11 мая российский лидер предложил продолжить прямые переговоры с Украиной и вновь провести их в Турции уже на следующей неделе.