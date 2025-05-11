Путин: Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня

Власти Украины не откликнулись на предложение Москвы о прекращении огня, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.

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Кроме того, по его словам, Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, который был объявлен в соответствии с договоренностью с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение Украины о 30-дневном прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир Путин

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