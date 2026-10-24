За шесть месяцев более 1,3 тысячи украинцев попросили убежище в России
Граждане Украины в 2026 году просили убежище в России чаще, чем другие иностранцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ.
За полгода ведомство получило 2562 таких обращения. Отмечается, что 1386 из них — от украинцев, 427 — от граждан Сирии, 97 — из Афганистана. Кроме того, убежище в РФ просили иранцы, граждане Узбекистана и Казахстана.
В 2025 году с такой просьбой к российской стороне обратились 8820 человек, за первые шесть месяцев было зарегистрировано 4111 заявлений. Больше всего обращений поступило от украинцев и сирийцев — 1140 и 1841 соответственно.
Ранее стало известно, что в первом квартале текущего года более 5,6 тысячи украинцев пересекли границу России.
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