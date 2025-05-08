«Враждебный акт»: Прибалтика закрыла небо для самолетов лидеров Словакии и Сербии
Однако премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что, несмотря на запрет полета его спецборта, все равно приедет в Россию на празднование 80-летия Победы. Между тем, президент Сербии Александр Вучич уже находится в Москве.
Страны Балтии закрыли небо для самолетов лидеров Сербии и Словакии, которые собирались в Москву на празднование Дня Победы. В России такой шаг соседей называют враждебным. При этом партнеры из Сербии и Словакии идут на принцип и ищут альтернативные маршруты, чтобы посетить Москву.
ПРИБАЛТИКА ЗАКРЫВАЕТ НЕБО
8 мая вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что запрет Эстонии на пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад Победы является откровенно враждебным актом.
«Запрет на пролет Фицо — еще один акт продолжающейся войны не смирившихся с разгромом проигравших против победителей во Второй мировой. Акт не просто недружественный, но откровенно враждебный. Пора бы так и классифицировать политику балтийских государств в отношении нашей страны и наших единомышленников», - написал российский политик в своем Telegram-канале.
Вечером 7 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония запретила в ее воздушном пространстве пролет самолета политика в направлении России. По его словам, эстонские власти приняли такое решение несмотря на то, что у Словакии есть разрешение на использование воздушного пространства республики. В связи с этим Фицо назвал такие действия Таллина сознательной попыткой сорвать его визит в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы.
«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над ее территорией», - сказал он на видео, которое опубликовал на своей странице в одной из соцсетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным словацких СМИ, пролететь его самолету не дадут Латвия и Литва, пишет RT. Политик подчеркнул, что рассчитывает успеть в Москву на церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного солдата утром 9 мая. Однако из-за решения Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные в Москве на вечер 8 мая.
До этого власти Литвы запретили президенту Сербии Александру Вучичу совершать перелет через воздушное пространство страны в Россию, где он должен принять участие в праздновании 80-летия Победы 9 мая, передает RT. Однако политик все же прилетел в РФ через Азербайджан.
Сейчас президент Сербии находится в Москве. Он даже записал видеообращение с Красной площади, в котором напомнил об угрозах руководства Евросоюза усложнить Белграду евроинтеграцию, если лидер страны все-таки прилетит в Россию на 9 мая. При этом Вучич заявил, что ему безразлична реакция других стран на его визит.
«Хотя я знаю, что бы ни делал, всегда буду крайним — потому что найдутся те, кто скажет, что мы теперь оставили проевропейский путь, — хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству и уважает мой труд», - приводит его слова «Радиоточка НСН».
Вучич также добавил, что его не выбирают «ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще». Тем не менее, он уверен, что Сербия останется на европейском пути.
К НАМ ПРИЕХАЛ…
Между тем, в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы уже прибыли представители и других стран. Например, 8 мая прилетел президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, а 7 мая — монгольский лидер Ухнагийн Хурэлсух.
Немецкое издание «Der Spiegel» также сообщило, что 9 и 10 мая в российскую столицу приедут депутаты Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. По данным источника, они войдут в состав международной делегации. Вместе с ними прибудут трое парламентариев из Словакии, Чехии и с Кипра.
Известно, что всего на Парад Победы в этом году прибудут 29 лидеров иностранных государств, в том числе президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес и глава КНР Си Цзиньпин.
Кроме того, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в Москву приедут делегации высокого уровня от Индии, Никарагуа и ЮАР. На мероприятия в честь 80-летия Победы также приглашены все аккредитованные в России главы посольств и дипломатических представительств. Помимо них, на праздновании будут присутствовать иностранные ветераны Великой Отечественной и Второй Мировой войны, в том числе из США и Израиля.
При этом из заявленных участников торжеств от визита в Россию отказались президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаоса Тхонглун Сисулит. По официальной информации, приезду азербайджанского политика помешали мероприятия, посвященные его отцу Гейдару Алиеву, а Сисулит заразился коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что страны Балтии ведут абсурдную и русофобскую политику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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