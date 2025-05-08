«Враждебный акт»: Прибалтика закрыла небо для самолетов лидеров Словакии и Сербии

Вечером 7 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония запретила в ее воздушном пространстве пролет самолета политика в направлении России. По его словам, эстонские власти приняли такое решение несмотря на то, что у Словакии есть разрешение на использование воздушного пространства республики. В связи с этим Фицо назвал такие действия Таллина сознательной попыткой сорвать его визит в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы.

«Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит нам пролететь над ее территорией», - сказал он на видео, которое опубликовал на своей странице в одной из соцсетей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».