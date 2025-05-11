Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры

Российский лидер Владимир Путин во время заявления для СМИ предложил Киеву возобновить прямые переговоры.

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По его словам, их нужно провести без всяких предварительных условий и начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.

Президент указал, что украинские власти не откликнулись на предложение Москвы о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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