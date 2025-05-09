Первый для Белоусова и беспилотных систем: В Москве прошел Парад Победы

Военные парады и марши уже также прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Уссурийске, Кемерове, Новосибирске, Чите. К тому же в Благовещенске, Улан-Удэ, Кемерове, Барнауле и других российских городах состоялась народная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие тысячи людей.

НАЧАЛО ПАРАДА В МОСКВЕ

Парад на Красной площади в Москве традиционно начался ровно в 10:00 часов утра. Его открыл министр обороны России Андрей Белоусов. В этом году он впервые принял Парад Победы, так как был назначен на должность главы Минобороны РФ только 14 мая 2024 года. Парадом в честь 80-летия Победы командовал генерал армии Олег Салюков.