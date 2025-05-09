Первый для Белоусова и беспилотных систем: В Москве прошел Парад Победы

9 мая 2025 года празднуется 80-я годовщина со Дня победы в Великой Отечественной войне. В честь этого в самом центре российской столицы на Красной площади прошел торжественный парад. 

В Москве завершился парад в честь 80-летия Великой Победы. Он запомнился исполнением «Священной войны» китайскими военными и «Днем Победы» от солдат из Монголии. К тому же в этом году впервые по Красной площади проехала колонна войск беспилотных систем.

Снег, ВДВ «За Донбасс!» и собака Лукашенко: Чем запомнился Парад Победы в Москве

Военные парады и марши уже также прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Уссурийске, Кемерове, Новосибирске, Чите. К тому же в Благовещенске, Улан-Удэ, Кемерове, Барнауле и других российских городах состоялась народная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие тысячи людей.

НАЧАЛО ПАРАДА В МОСКВЕ

Парад на Красной площади в Москве традиционно начался ровно в 10:00 часов утра. Его открыл министр обороны России Андрей Белоусов. В этом году он впервые принял Парад Победы, так как был назначен на должность главы Минобороны РФ только 14 мая 2024 года. Парадом в честь 80-летия Победы командовал генерал армии Олег Салюков.

Си, Вучич и «Орешник»: Мировые лидеры слетаются в Москву на 9 мая

Позже с торжественной речью на Параде Победы выступил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.

«Мы верно храним память об этих исторических и триумфальных событиях. Как наследники победителей, мы отмечаем праздник 9 Мая как родной. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, отстаивать национальные интересы, культуру, традиционные ценности», - сказал российский лидер.

После выступления Путин объявил минуту молчания.

Началось перемирие ко Дню Победы, но обстрелы со стороны ВСУ продолжились

УЧАСТНИКИ

В Параде Победы приняли участие свыше 11,5 тысячи военнослужащих, 1,5 тысячи из которых — участники СВО. Шествие воюющих в зоне спецоперации бойцов возглавили подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.

Участие в шествии также приняли парадные расчеты армий дружественных стран. В их число вошли военнослужащие из Азербайджана, Китая, Вьетнама, Египта, Белоруссии, Казахстана. Шествие на параде иностранных расчетов завершили военнослужащие Мьянмы.

Лидеры каких стран приедут в Москву на 9 Мая вопреки «провокациям» Зеленского

СМИ писали, что еще до начала парада расчет из Китая исполнил песню «Священная война», а монгольские солдаты спели на русском языке «День Победы».

В параде к 80-летию Победы также приняли участие военнослужащие из стран СНГ, курсанты училищ и академий, подразделения Вооруженных сил России.

Известно, что гостям парада подарили пилотки, бинокли, памятный значок, книгу с поэмой «Василий Теркин» Александра Твардовского, военно-историческую настольную игру «Штурм Берлина».

Вучич пообещал жестко ответить европейцам за критику визита в Москву

ТЕХНИКА

Первыми из механизированной техники по Красной площади проехали танки Т-34 и колонна современной колесной техники ВС РФ.

К тому же в этом году впервые по Красной площади проехала колонна войск беспилотных систем. В частности, были продемонстрированы дроны «Орлан-10», «Орлан-30», «Ланцет-51», «Ланцет-52» и другие.

На параде также проехали зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», самоходные установки «Мальва» и «Гиацинт», современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и другие машины.

«Не простим!»: Карасин назвал «позором» угрозы Киева атаковать Москву 9 мая

В завершение парада над Красной площадью пролетели авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме того, штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.

ГОСТИ

Парад в честь 80-летия Великой Победы на Красной Площади в Москве посетили лидеры 29 стран. В качестве иностранных гостей на трибунах присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, кубинский лидер Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Словесная провокация»: Зеленский официально отверг предложение Путина о перемирии ко Дню Победы

На параде также присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, с которым Владимир Путин накануне провел переговоры в Кремле. На трибунах китайский лидер сидел рядом с российским президентом.

К тому же в первом ряду сидели военные из КНДР. Напомним, северокорейские солдаты помогали российским освобождать Курскую область от подразделений ВСУ.

Лидер Сербии Александар Вучич, который из-за запрета полета его спецборта над Прибалтикой прилетел в Москву через Азербайджан, тоже был на параде. Посетить праздничные мероприятия в российской столице успел и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он должен был приехать в Москву раньше, что Литва, Латвия и Эстония тоже запретили ему полет в их воздушном пространстве для поездки в сторону России.

«Спецрубильник»: Сбои с мобильным интернетом в Москве совпали с визитом Си Цзиньпина

Накануне в Москву для участия в праздничных мероприятиях также прибыли президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, глава Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, депутаты Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург и другие политики. На трибунах также присутствовал актер Стивен Сигал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сразу после завершения парада российский президент лично поприветствовал военных командиров из КНДР и поблагодарил за участие в боевых действиях в Курской области. Он также пожал руки командирам российских и иностранных парадных расчетов. Позже Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает RT.

Путин предложил тост за Победу, мир и благополучие

САЛЮТУ БЫТЬ!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал указ о проведении 9 мая салютов в честь Дня Победы. Праздничные мероприятия должны пройти в Москве, городах-героях и в населенных пунктах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Он состоится в 22:00 вечера в столице. Праздничный салют в том числе смогут увидеть жители Волгограда, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска и Тулы.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:9 МаяВладимир ПутинМоскваКрасная ПлощадьПарад Победы

Горячие новости

Все новости

партнеры