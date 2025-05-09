Первый для Белоусова и беспилотных систем: В Москве прошел Парад Победы
9 мая 2025 года празднуется 80-я годовщина со Дня победы в Великой Отечественной войне. В честь этого в самом центре российской столицы на Красной площади прошел торжественный парад.
В Москве завершился парад в честь 80-летия Великой Победы. Он запомнился исполнением «Священной войны» китайскими военными и «Днем Победы» от солдат из Монголии. К тому же в этом году впервые по Красной площади проехала колонна войск беспилотных систем.
Военные парады и марши уже также прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Уссурийске, Кемерове, Новосибирске, Чите. К тому же в Благовещенске, Улан-Удэ, Кемерове, Барнауле и других российских городах состоялась народная акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие тысячи людей.
НАЧАЛО ПАРАДА В МОСКВЕ
Парад на Красной площади в Москве традиционно начался ровно в 10:00 часов утра. Его открыл министр обороны России Андрей Белоусов. В этом году он впервые принял Парад Победы, так как был назначен на должность главы Минобороны РФ только 14 мая 2024 года. Парадом в честь 80-летия Победы командовал генерал армии Олег Салюков.
Позже с торжественной речью на Параде Победы выступил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин.
«Мы верно храним память об этих исторических и триумфальных событиях. Как наследники победителей, мы отмечаем праздник 9 Мая как родной. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, отстаивать национальные интересы, культуру, традиционные ценности», - сказал российский лидер.
После выступления Путин объявил минуту молчания.
УЧАСТНИКИ
В Параде Победы приняли участие свыше 11,5 тысячи военнослужащих, 1,5 тысячи из которых — участники СВО. Шествие воюющих в зоне спецоперации бойцов возглавили подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов.
Участие в шествии также приняли парадные расчеты армий дружественных стран. В их число вошли военнослужащие из Азербайджана, Китая, Вьетнама, Египта, Белоруссии, Казахстана. Шествие на параде иностранных расчетов завершили военнослужащие Мьянмы.
СМИ писали, что еще до начала парада расчет из Китая исполнил песню «Священная война», а монгольские солдаты спели на русском языке «День Победы».
В параде к 80-летию Победы также приняли участие военнослужащие из стран СНГ, курсанты училищ и академий, подразделения Вооруженных сил России.
Известно, что гостям парада подарили пилотки, бинокли, памятный значок, книгу с поэмой «Василий Теркин» Александра Твардовского, военно-историческую настольную игру «Штурм Берлина».
ТЕХНИКА
Первыми из механизированной техники по Красной площади проехали танки Т-34 и колонна современной колесной техники ВС РФ.
К тому же в этом году впервые по Красной площади проехала колонна войск беспилотных систем. В частности, были продемонстрированы дроны «Орлан-10», «Орлан-30», «Ланцет-51», «Ланцет-52» и другие.
На параде также проехали зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф», подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», самоходные установки «Мальва» и «Гиацинт», современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и другие машины.
В завершение парада над Красной площадью пролетели авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». Кроме того, штурмовики Су-25 раскрасили небо в цвета российского флага.
ГОСТИ
Парад в честь 80-летия Великой Победы на Красной Площади в Москве посетили лидеры 29 стран. В качестве иностранных гостей на трибунах присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Венесуэлы Николас Мадуро, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, кубинский лидер Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
На параде также присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, с которым Владимир Путин накануне провел переговоры в Кремле. На трибунах китайский лидер сидел рядом с российским президентом.
К тому же в первом ряду сидели военные из КНДР. Напомним, северокорейские солдаты помогали российским освобождать Курскую область от подразделений ВСУ.
Лидер Сербии Александар Вучич, который из-за запрета полета его спецборта над Прибалтикой прилетел в Москву через Азербайджан, тоже был на параде. Посетить праздничные мероприятия в российской столице успел и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он должен был приехать в Москву раньше, что Литва, Латвия и Эстония тоже запретили ему полет в их воздушном пространстве для поездки в сторону России.
Накануне в Москву для участия в праздничных мероприятиях также прибыли президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, глава Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, депутаты Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург и другие политики. На трибунах также присутствовал актер Стивен Сигал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сразу после завершения парада российский президент лично поприветствовал военных командиров из КНДР и поблагодарил за участие в боевых действиях в Курской области. Он также пожал руки командирам российских и иностранных парадных расчетов. Позже Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает RT.
САЛЮТУ БЫТЬ!
Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал указ о проведении 9 мая салютов в честь Дня Победы. Праздничные мероприятия должны пройти в Москве, городах-героях и в населенных пунктах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Он состоится в 22:00 вечера в столице. Праздничный салют в том числе смогут увидеть жители Волгограда, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска и Тулы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru