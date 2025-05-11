Ушаков: Кремль сообщит, кто возглавит делегацию РФ в Стамбуле
11 мая 202506:30
Кремль сообщит, кто возглавит переговорную группу России в Стамбуле на переговорах с Украиной, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, Москва ждет реакции Киева на предложение провести переговоры.
Президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru