Ушаков: Кремль сообщит, кто возглавит делегацию РФ в Стамбуле

Кремль сообщит, кто возглавит переговорную группу России в Стамбуле на переговорах с Украиной, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле

По его словам, Москва ждет реакции Киева на предложение провести переговоры.

Президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
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