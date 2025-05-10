Сибига: Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня на 30 дней
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней.
Соответствующее решение было принято по итогам встречи «коалиции желающих». Отмечается, что украинская сторона готова прекратить огонь с понедельника, 12 мая.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киев прибыли лидеры четырех европейских стран. Речь идет о канцлере Германии Фридрихе Мерце, президенте Франции Эммануэле Макроне, а также премьер-министре Великобритании Кироме Стармере.
Кроме того, в совместном заявлении Мерц, Стармер и Макрон поддержали призыв американского лидера Дональда Трампа к полному прекращению огня на Украине на 30 дней.
Ранее Киев посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru