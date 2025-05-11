Путин: У России есть надежда на восстановление конструктивных отношений с ЕС

У Москвы есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены, сообщил во время заявления для СМИ президент России Владимир Путин.

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Глава государства указал, что это должно коснуться и тех стран, которые всё еще не отказались от антироссийской риторики.

Также Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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