Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали регионы РФ 170 дронами
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в Новороссийске в результате атаки украинскими БПЛА пострадали четыре мирных жителя, в том числе двое детей.
Ночью 3 мая ВСУ беспилотниками атаковали сразу несколько российских регионов. В некоторых городах были повреждены частные дома, в результате чего возникли пожары. Есть пострадавшие, в том числе дети. До этого, 2 мая, украинская сторона совершила самую массовую в 2025 году атаку на Севастополь.
АТАКА НА КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ПОСТРАДАВШИЕ
Во время ночного обстрела ВСУ Краснодарского края в Новороссийске в жилом комплексе «Кристалл» произошел взрыв. Дроны атаковали и ЖК «Аврора-2». Сообщалось, что там БПЛА влетел в одну из квартир на 12-ом этаже. После этого в ней начался пожар. Обломки дронов также упали на несколько машин.
Известно, что всего беспилотники повредили три многоквартирных дома в городе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате массированной атаки дронов в ЖК «Кристалл» пострадали четыре мирных жителя, двое из которых — дети.
К тому же обломки украинских БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале Новороссийска. Возникло возгорание. Пострадавших нет.
«Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена», - написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, отметив, что минувшей ночью российские военные отражали попытки ВСУ ударить по инфраструктуре города.
Обломки украинских дронов также упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка, расположенных под Анапой. В результате атаки там были повреждены три частных дома. В оперштабе Краснодарского края объявили, что в зданиях выбиты окна и повреждены двери. К счастью, никто не пострадал, добавил Кондратьев.
Очевидцы сообщали о пожаре недалеко от улицы Карла Маркса и гостиницы. Известно, что обломки одного из дронов стали причиной возгорания в районе Сухого озера. При этом части другого БПЛА повредили частный дом. В результате обоих ЧП никто не пострадал.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
В Ростовской области ночью 3 мая в результате атаки беспилотников ВСУ в поселке Целина загорелись крыши двух домов. Из одного из них эвакуировали двоих взрослых и двоих детей. Второе здание оказалось нежилым.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, никто не пострадал. Он добавил, что БПЛА ВСУ также были уничтожены в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. На местах ЧП работают оперативные службы.
В Северной Осетии был объявлен режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меняйло призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным. В регионе работает оперативный штаб.
Всего по данным Министерства обороны России минувшей ночью были уничтожены 170 беспилотников противника. В ведомстве отметили, что 96 дронов ликвидированы над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, девять — над Ростовской областью, по восемь — над Брянским и Курским регионами и два — над территорией Белгородской области.
К тому же российские силы ПВО над акваторией Черного моря уничтожили восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», а в самой акватории — 14 украинских безэкипажных катеров.
МАССОВАЯ АТАКА НА СЕВАСТОПОЛЬ
В ночь на 2 мая ВСУ совершили крупную атаку на Севастополь. По сообщениям губернатора города Михаила Развожаева, там были сбиты более десяти БПЛА. Их ликвидировали над морем, добавил чиновник.
Вчера ВСУ также атаковали и другие города Крыма. Жители Евпатории и Симферополя сообщали о звуках пролетающих беспилотников. Очевидцы говорили о примерно 20 взрывах. В Крыму работала система ПВО.
Михаил Развожаев отметил, что атака ВСУ на город в ночь на 2 мая стала самой массированной в 2025 году, передает RT. Разрушений не было. По словам чиновника, всего российскими военными было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к городу, а также несколько морских безэкипажных дронов в акватории Черного моря.
«Этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году», — написал он в своем Telegram-канале накануне.
Всего за ночь 2 мая ПВО уничтожили над территорией РФ 121 украинский беспилотник. По данным Минобороны России, 89 БПЛА были сбиты над Крымом, 23 — над Черным морем, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью. Еще по одному — в Брянском и Белгородском регионах, а также над Азовским морем.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе при атаке БПЛА ВСУ пострадала женщина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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