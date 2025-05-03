Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали регионы РФ 170 дронами

АТАКА НА КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ПОСТРАДАВШИЕ

Во время ночного обстрела ВСУ Краснодарского края в Новороссийске в жилом комплексе «Кристалл» произошел взрыв. Дроны атаковали и ЖК «Аврора-2». Сообщалось, что там БПЛА влетел в одну из квартир на 12-ом этаже. После этого в ней начался пожар. Обломки дронов также упали на несколько машин.

Известно, что всего беспилотники повредили три многоквартирных дома в городе. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате массированной атаки дронов в ЖК «Кристалл» пострадали четыре мирных жителя, двое из которых — дети.