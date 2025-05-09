ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях

По данным ведомства, ВСУ совершили четыре попытки прорыва через рубежи в Курской и Белгородской областях. Также украинские боевики предприняли 15 атак и одну разведку боем в Луганской и Донецкой народных республиках.

Ранее противник пытался дважды прорваться через российскую границу в Курской области и в районе Дзержинска в ДНР.

