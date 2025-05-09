ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях
9 мая 202512:59
Украинские силы продолжают боевые действия против Вооруженных сил России, несмотря на режим перемирия в честь Дня Победы, противник несколько раз попытался прорваться через границу РФ. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ВСУ совершили четыре попытки прорыва через рубежи в Курской и Белгородской областях. Также украинские боевики предприняли 15 атак и одну разведку боем в Луганской и Донецкой народных республиках.
Ранее противник пытался дважды прорваться через российскую границу в Курской области и в районе Дзержинска в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru