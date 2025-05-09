ВСУ четыре раза попытались пройти через границу в Курской и Белгородской областях

Украинские силы продолжают боевые действия против Вооруженных сил России, несмотря на режим перемирия в честь Дня Победы, противник несколько раз попытался прорваться через границу РФ. Об этом сообщает Минобороны.

Началось перемирие ко Дню Победы, но обстрелы со стороны ВСУ продолжились

По данным ведомства, ВСУ совершили четыре попытки прорыва через рубежи в Курской и Белгородской областях. Также украинские боевики предприняли 15 атак и одну разведку боем в Луганской и Донецкой народных республиках.

Ранее противник пытался дважды прорваться через российскую границу в Курской области и в районе Дзержинска в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФМинобороны

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