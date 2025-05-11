Стало известно о готовности Турции принять переговоры по Украине

Турция неоднократно заявляла о готовности принять переговоры по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкере.

Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле

По его словам, необходимо дождаться конкретных действий. Собеседник агентства указал, что Стамбул является идеальным местом для переговоров сторон.

Президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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