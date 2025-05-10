Пакистан подтвердил начало операции «Баньян уль-Марсус» против Индии

НАЧАЛО «СТЕНЫ»

10 мая правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус», что переводится как «стена, покрытая свинцом». Отмечается, что операция проводится в ответ на индийское нападение, которое Пакистан назвал «посягательством на земли, людей и суверенитет».

«Пакистан ответил на индийскую агрессию достойно и до сих пор успешно атаковал ключевые индийские военные объекты в рамках операции "Баньян уль-Марсус"», - сказано в заявлении властей на странице в одной из соцсетей.

Перед этим СМИ сообщили о начале крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии. По данным телеканала «Geo», пакистанские силы обстреляли индийские авиабазы Удхампур и Патханкот.