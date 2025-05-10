Пакистан подтвердил начало операции «Баньян уль-Марсус» против Индии
До этого СМИ сообщили, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию в ответ на продолжительные провокации со стороны Индии. Командир авиакрыла индийских ВВС Виомика Сингх объявил, что Пакистан перебрасывает войска к границе.
С конца апреля Индия и Пакистан продолжают обмениваться ударами. Противостояние уже перерастает в крупномасштабные операции, как «Синдур» и «Баньян уль-Марсус». Стороны даже успели провести один из самых крупных воздушных боев в новейшей истории авиации. При этом регионоведы уверяют, что вспыхнувший конфликт не перерастет в ядерную войну.
НАЧАЛО «СТЕНЫ»
10 мая правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус», что переводится как «стена, покрытая свинцом». Отмечается, что операция проводится в ответ на индийское нападение, которое Пакистан назвал «посягательством на земли, людей и суверенитет».
«Пакистан ответил на индийскую агрессию достойно и до сих пор успешно атаковал ключевые индийские военные объекты в рамках операции "Баньян уль-Марсус"», - сказано в заявлении властей на странице в одной из соцсетей.
Перед этим СМИ сообщили о начале крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии. По данным телеканала «Geo», пакистанские силы обстреляли индийские авиабазы Удхампур и Патханкот.
Писали, что Пакистан сбил пять боевых самолетов Индии, в том числе МиГ-29 и Су-30. При этом, по информации Исламабада, индийские ВВС в ходе удара по стране использовали 72 боевых самолета, из которых пять удалось сбить: три Dassault Rafale, Су-30МКИ и МиГ-29.
Также на пресс-конференции представитель военных сил Пакистана сообщил о сбитии беспилотника. Но индийские дипломаты из Пекина опровергли уничтожение самолетов страны. По данным местных СМИ, не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены в результате ударов по лагерям боевиков в Пакистане, ответственным за террористическую атаку в Пахалгаме, пишет Telegram-канал «Baza».
В ночь на 10 мая несколько районов индийской союзной территории Джамму и Кашмир подверглись массированным артиллерийским обстрелам со стороны Пакистана. По сообщениям газеты «Hindustan Times», обстрелы коснулись районов Ури, Пунч и Купвара, расположенных вдоль линии контроля. В этих областях звучали сирены и были зафиксированы перебои в электроснабжении.
Индийское агентство PTI также писало, что Пакистан беспилотниками атаковал аэропорт Сринагара. Агентство «Reuters» сообщало о десяти взрывах рядом с объектом. В ответ Индия выпустила ракеты по трем авиабазам в Пакистане.
«Индийские самолеты выпустили ракеты по авиабазе Нур Хан, базе Мурид и базе Шоркот, известной как база Рафики», - приводит телеканал «Geo» слова главы управления по связям с общественностью пакистанской армии Ахмеда Шарифа Чаудри.
На фоне всего происходящего США предложили Пакистану свою помощь в урегулировании конфликта с Индией. Госсекретарь США Марко Рубио пообщался с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром и призвал обе стороны к поиску путей по деэскалации.
КРУПНЕЙШИЙ АВИАБОЙ И ОПЕРАЦИЯ ИНДИИ «СИНДУР»
8 мая Индия и Пакистан провели воздушный бой с участием 125 самолетов. Он стал одним из крупнейших в новейшей истории авиации воздушных боев. По сообщениям CNN, самолеты на границе Индии и Пакистана сражались более часа, обе стороны оставались в своем воздушном пространстве.
При этом расстояния при обмене ударами ракет могли превышать 160 км. В результате боя были сбиты пять индийских самолетов.
В конфликте с Пакистаном Индия применила российские зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400 для противовоздушной обороны. Согласно информации «Hindustan Times», индийские ВС использовали ракетные комплексы из России для отражения воздушных угроз на границе с Пакистаном.
6 мая Индия нанесла удары по целям в Пакистане в рамках операции «Синдур». По данным пакистанской стороны, атаки произошли в районах Музаффарабада, Котли и Бахавалпура.
По данным минобороны Индии, удары были направлены на объекты, используемые для планирования и координации атак против страны. Военные подчеркнули, что операция была ограниченной и не направлена на эскалацию конфликта. Пакистанские военные объекты не подвергались ударам. Агентство ANI писало, что глава правительства Индии Нарендра Моди лично следил за ходом операции «Синдур».
Между тем, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина в интервью НСН заметила, что обострение конфликта между Индией и Пакистаном опасно тем, что в Пакистане армия почти не подчиняется властям, однако у них нет достаточного запаса оружия, а также гарантированной поддержки США, чтобы долго воевать.
«Индия — это страна, в которой армия, спецслужбы подчиняются правительству. В Пакистане армия практически сама по себе. И самые оголтелые исламисты в Пакистане находятся в армии. Поэтому правительство Пакистана очень мало контролирует своих оголтелых исламистов, тем более свою армию. Вот в этом лежит огромная опасность. Но, я надеюсь, что все-таки до широкомасштабного конфликта и до ядерного конфликта дело не дойдет. Стороны обменяются ударами возмездия, и напряжение будет спадать», - добавила она.
БУДЕТ ЯДЕРНАЯ ВОЙНА?
Индия и Пакистан являются ядерными державами, в связи с чем в мире заговорили о грядущей ядерной войне. Однако доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский считает, что, несмотря на то, что конфликт между Индией и Пакистаном длится многие десятилетия, крайне маловероятно, что он перейдет в ядерное русло. В беседе с НСН он отметил, что представители обеих стран понимают, что это грозит гибелью не только им самим, но и всему человечеству.
«Когда остановится обмен ударами, никто не знает: это вечная история, которая длится уже 78 лет, периодически вспыхивает и снова затухает. Если стороны обменяются ядерными ударами, то погибнет все человечество. Не думаю, что в Индии или в Пакистане возьмут верх суицидальные настроения, поэтому вероятность применения ядерного оружия — тысячная доля процента. Кроме того, обеим сторонам надо сохранить лицо, сказать последнее слово, что они наказали обидчика. Где будет поставлена точка, неизвестно. Многое будет зависеть от того, какие решения примут на заседании Национального комитета безопасности в Пакистане, который должен был собраться 7 мая, уже звучат заявления, что Пакистан остановится только тогда, когда остановится Индия», - объяснил Волхонский.
По мнению главного научного сотрудника Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгении Ваниной, ядерный конфликт между Индией и Пакистаном сейчас тоже вряд ли возможен.
«Я не думаю, что обострение ситуации дойдет до непосредственного ядерного конфликта, потому что в этой войне не заинтересована ни одна сторона. Однако резкое ухудшение отношений между Индией и Пакистаном, конечно, произошло. Могут последовать жесткие меры со стороны Индии», - сказала она НСН.
Отношения между Пакистаном и Индией вновь обострились после того, как 22 апреля 2025 года в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел теракт. Боевики из автоматов открыли огонь по туристам, которые поднимались по тропе в долине Байсаран в Пахалгаме. При теракте погибли минимум 27 человек, в том числе два иностранных гражданина, более 10 были ранены.
В Индии в подготовке этого преступления обвинили Пакистан. Ответственность за совершение теракта взяла на себя запрещенная в Индии афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Наталья Замараева в интервью НСН предположила, что конфликт между Индией и Пакистаном помогут урегулировать США и международные организации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Поставки оружия Киеву в рамках перемирия надо прекратить
- В Турции задержан преступник, разыскиваемый Россией за терроризм
- СМИ: США вновь начали поставлять в Россию косметику
- В Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе
- СМИ: Глава британских ВМС ушел в отставку из-за измены жене
- Наталья Бондарчук снимет художественно-документальный фильм о Байкале
- МВД: Мошенники стали похищать деньги через приложение с удаленным управлением
- В Германии умер скандальный рэпер Xatar
- Ким Чен Ын пообещал помочь России при нападении «западных приспешников»
- США предложили помощь Пакистану в урегулировании конфликта с Индией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru