Российский боец ММА Шлеменко проиграл американцу Аллену на турнире RAF

Боец смешанного стиля (ММА) россиянин Александр Шлеменко проиграл представителю США Брендану Аллену в дебютном поединке на турнире Real American Freestyle.

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Бой состоялся в американском Лас-Вегасе. Аллен досрочно победил в первом раунде за явным преимуществом (10:0).

Александру Шлеменко 42 года, на счету бойца 68 побед в ММА, 17 поражений и одна ничья.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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