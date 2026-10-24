Российский боец ММА Шлеменко проиграл американцу Аллену на турнире RAF
24 октября 202608:38
Юлия Савченко
Боец смешанного стиля (ММА) россиянин Александр Шлеменко проиграл представителю США Брендану Аллену в дебютном поединке на турнире Real American Freestyle.
Бой состоялся в американском Лас-Вегасе. Аллен досрочно победил в первом раунде за явным преимуществом (10:0).
Александру Шлеменко 42 года, на счету бойца 68 побед в ММА, 17 поражений и одна ничья.
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