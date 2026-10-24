Бывшая невестка Трампа рассказала, что поборола рак груди
24 октября 202609:10
Юлия Савченко
Бывшая модель, экс-невестка президента США Дональда Трампа Ванесса заявила о победе над раком груди. Об этом она сообщила в соцсетях в подкасте своей дочери Каи.
«У меня наконец больше нет рака», — отметила экс-модель.
Ванессе Трамп 48 лет, женщина - бывшая жена Дональда Трампа-младшего, старшего сына американского лидера, и мать пятерых внуков главы Белого дома. О болезни экс-модели стало известно в мае 2026 года.
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