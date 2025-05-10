Украина более девяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня
Зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны также добавили, что ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях.
В военном ведомстве подчеркнули, что в дни празднования 80-летней годовщины Победы российские военные в зоне проведения спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским предложение о 30-дневном прекращении огня между Москвой и Киевом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru