Украина более девяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня

Зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны также добавили, что ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях.

В военном ведомстве подчеркнули, что в дни празднования 80-летней годовщины Победы российские военные в зоне проведения спецоперации продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским предложение о 30-дневном прекращении огня между Москвой и Киевом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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