Минпросвещения: Обучающиеся по четвертям будут отдыхать меньше
В России в текущем учебном году у обучающихся по четвертям школьников каникулы будут на один день короче, чем в предыдущем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Минпросвещения РФ.
Отмечается, что общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул у школьников 2-11-х классов, обучающихся в указанном формате, в 2026/27 учебном году составит 126 дней. В прошлом году школьники отдыхали 127 дней.
До этого в Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению школьных каникул в 2026/27 учебном году для обучающихся по четвертям. В ведомстве рекомендовали провести их с 26 октября по 3 ноября осенью, зимой — с 31 декабря по 10 января, весной — с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы должны пройти с 27 мая по 31 августа. При этом для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых — с 15 по 21 февраля 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в интервью НСН рассказал, что сегодня нет единых критериев, как выставлять оценку за поведение школьников.
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