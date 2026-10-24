Минпросвещения: Обучающиеся по четвертям будут отдыхать меньше

Отмечается, что общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул у школьников 2-11-х классов, обучающихся в указанном формате, в 2026/27 учебном году составит 126 дней. В прошлом году школьники отдыхали 127 дней.

До этого в Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению школьных каникул в 2026/27 учебном году для обучающихся по четвертям. В ведомстве рекомендовали провести их с 26 октября по 3 ноября осенью, зимой — с 31 декабря по 10 января, весной — с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы должны пройти с 27 мая по 31 августа. При этом для первоклассников предусмотрен дополнительный отдых — с 15 по 21 февраля 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в интервью НСН рассказал, что сегодня нет единых критериев, как выставлять оценку за поведение школьников.

