В Ростовской области при беспилотной атаке пострадал человек

Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом написал глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

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Ранения получил мужчина, его доставили в больницу в городе Миллерово.

«От госпитализации отказался, будет проходить лечение под наблюдением врачей амбулаторно», — уточнил Слюсарь.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе нейтрализовали более 80 украинских беспилотников. После атаки зафиксировали повреждения в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиРостовская Область

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