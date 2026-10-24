В Ростовской области при беспилотной атаке пострадал человек
24 октября 202609:40
Юлия Савченко
Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом написал глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».
Ранения получил мужчина, его доставили в больницу в городе Миллерово.
«От госпитализации отказался, будет проходить лечение под наблюдением врачей амбулаторно», — уточнил Слюсарь.
Ранее губернатор сообщил, что в регионе нейтрализовали более 80 украинских беспилотников. После атаки зафиксировали повреждения в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Саудовской Аравии не состоится «Интервидение-2026»
- За шесть месяцев более 1,3 тысячи украинцев попросили убежище в России
- В Ростовской области при беспилотной атаке пострадал человек
- Посол: Путин и Моди условились развивать торговлю РФ и Индии
- Бывшая невестка Трампа рассказала, что поборола рак груди
- «Соревнования» закончились? В ЕС назвали вероятного посредника для переговоров с РФ
- Над Россией сбили 616 беспилотников ВСУ
- Российский боец ММА Шлеменко проиграл американцу Аллену на турнире RAF
- Под Ростовом из-за атаки БПЛА получила повреждения трансформаторная подстанция
- МИД: Россия принимает контрмеры в ответ на задержание судов