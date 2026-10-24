МО: На Украине ВС РФ поразили цех по производству безэкипажных катеров

В ведомстве добавили, что ВС РФ на переходе морем также ликвидировали морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса грузы для ВСУ.

Ранее в МО объявили, что за ночь российские силы ПВО сбили над территорией страны 616 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».