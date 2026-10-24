МО: На Украине ВС РФ поразили цех по производству безэкипажных катеров
24 октября 202610:31
Екатерина Галайда-Перера
Минувшей ночью 24 октября российские военные беспилотниками в порту Черноморск поразили цех по производству безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что ВС РФ на переходе морем также ликвидировали морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса грузы для ВСУ.
Ранее в МО объявили, что за ночь российские силы ПВО сбили над территорией страны 616 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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