МО: На Украине ВС РФ поразили цех по производству безэкипажных катеров

Минувшей ночью 24 октября российские военные беспилотниками в порту Черноморск поразили цех по производству безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВС России вводят режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября

В ведомстве добавили, что ВС РФ на переходе морем также ликвидировали морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса грузы для ВСУ.

Ранее в МО объявили, что за ночь российские силы ПВО сбили над территорией страны 616 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаВСУМинобороны РФОдессаБеспилотники

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