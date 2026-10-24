Посол: Путин и Моди условились развивать торговлю РФ и Индии

Как отметил дипломат, совместное участие в саммите БРИКС и посещение первой российской промышленной выставки в Нью-Дели «Иннопром - Индия» позволили политикам «обсудить весь спектр двусторонних отношений». Путин и Моди дали профильным министерствам и ведомствам указания по развитию сотрудничества, в том числе в торговле и коммерции.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Нарендра Моди может посетить Россию в 2027 году.

