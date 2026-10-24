Над Россией сбили 616 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами России более 600 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В период с 20.00 мск 23 октября до 08.00 24 октября военные ликвидировали 616 БПЛА самолетного типа.

Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской областях, над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областями. Также БПЛА сбили над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем, над Азовским и Черным морями.

Ранее стало известно, что в Ростовской области минувшей ночью нейтрализовали более 80 беспилотников ВСУ.

