РФ и КНР договорились ускорить проект «Сила Сибири — 2», а Украина и США ратифицировали сделку по ресурсам
Переговоры лидеров России и Китая прошли в Москве 8 мая. Сделка по полезным ископаемым между представителями Украины и США была подписана перед прошлыми майскими праздниками — 30 апреля.
В рамках переговоров президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, прошедших 8 мая в Москве, РФ и КНР подписали несколько документов, в том числе касающихся газового проекта «Сила Сибири — 2». В этот же день в Киеве Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых.
ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ЦЗИНЬПИНА
Переговоры лидеров двух государств начались утром четверга и продлились 3,5 часа. Цзиньпин назвал встречу с Путиным «дружеской и плодотворной».
В свою очередь президент РФ выразил китайскому коллеге признательность за решение прибыть в Москву и «разделить празднование 80-летия Великой Победы». Сам Цзиньпин назвал Путина другом и отметил, что рад принять участие в торжествах.
По данным РИА Новости, на переговорах в состав российской делегации в том числе вошли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина.
В ходе переговоров в Москве Россия и Китай подписали план действий в области совместного кинопроизводства. По словам Путина, обе страны наращивают совместную деятельность в этой индустрии.
«В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм "Красный шелк", премьера которого была весьма успешной», - сказал российский президент, выразив уверенность в том, что на большие экраны выйдет еще немало совместных картин.
ЛУНА И ГАЗ
Кроме этого в результате переговоров лидеров РФ и КНР «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции. По данным RT, к этому межгосударственному проекту уже присоединились 13 стран.
«Российская электростанция станет важным вкладом в проект Международной научной лунной станции, которую планируется создать к 2036 году», - объявили в «Роскосмосе».
Отмечается, что на станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне.
К тому же в рамках переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились ускорить реализацию газового проекта «Сила Сибири — 2».
«Уже сделана определенная часть работы, связанная с технико-экономическим обоснованием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указание ускорить эту работу», - приводит слова вице-премьера РФ Александра Новака RT.
При этом, добавил он, вопросы корректировки маршрута, минуя Монголию, не обсуждаются.
В том числе в ходе встречи 8 мая Москва и Пекин утвердили обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, договорились провести двусторонние годы образования и условились, что китайские автоконцерны расширят свое присутствие на российском рынке.
РАТИФИКАЦИЯ СДЕЛКИ США И УКРАИНЫ
Между тем, в этот день в Киеве Верховная рада ратифицировала сделку по ресурсам. Речь идет о соглашение с США по полезным ископаемым.
«Рада поддержала ратификацию соглашения между США и Украиной. За основу и в целом», - написал в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
Известно, что документ поддержали 338 парламентариев, а против не высказался никто.
«Они, не читая соглашение, проголосовали за сдачу национальных интересов. Оптом... Все, в этой стране ловить нечего. Это уже точно», - написал в своем Telegram-канале украинский журналист Анатолий Шарий.
То, что в Раде голосовали «за» соглашение, не читая документа, подтвердил один из украинских депутатов в комментариях к посту в одной из соцсетей.
Представители Украины и США заключили сделку об украинских полезных ископаемых 30 апреля. В Минфине США объявили о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции в рамках этого договора. От США в организацию войдет госагентство DFC, а от Киева — одно из правительственных агентств.
Документ предоставляет Вашингтону доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа. Также по новому соглашению будут созданы условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии на Украине.
В рамках сделки Украина должна передавать в фонд 50% роялти и платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. При этом США могут зачесть военную помощь Киеву, как инвестиционный вклад.
Также отмечается, что фонд не платит налоги на Украине, а условия соглашения имеют приоритет над украинскими законами. При этом Киев гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж.
К тому же, согласно документу, все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых обязаны раскрывать информацию фонду. Нельзя предлагать третьим сторонам лучшие условия, чем фонду.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сделка США и Украины по природным ресурсам требует анализа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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