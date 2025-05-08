РФ и КНР договорились ускорить проект «Сила Сибири — 2», а Украина и США ратифицировали сделку по ресурсам

ПЕРЕГОВОРЫ ПУТИНА И ЦЗИНЬПИНА

Переговоры лидеров двух государств начались утром четверга и продлились 3,5 часа. Цзиньпин назвал встречу с Путиным «дружеской и плодотворной».

В свою очередь президент РФ выразил китайскому коллеге признательность за решение прибыть в Москву и «разделить празднование 80-летия Великой Победы». Сам Цзиньпин назвал Путина другом и отметил, что рад принять участие в торжествах.

По данным РИА Новости, на переговорах в состав российской делегации в том числе вошли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина.