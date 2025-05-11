Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров

Глава государства Владимир Путин выступит перед журналистами и подведет итоги четырех дней переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин также выскажется торжественным мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что заявление будет содержательным.

Ранее стало известно, что парад Победы, состоявшийся 9 мая в российской столице на Красной площади, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
ТЕГИ:Президент РФВладимир Путин

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