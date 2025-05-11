Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров

По его словам, Путин также выскажется торжественным мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что заявление будет содержательным.

Ранее стало известно, что парад Победы, состоявшийся 9 мая в российской столице на Красной площади, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

