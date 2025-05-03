«Словесная провокация»: Зеленский официально отверг предложение Путина о перемирии ко Дню Победы
В апреле Украина уже нарушила предложенное Владимиром Путиным пасхальное перемирие.
Украинский президент Владимир Зеленский официально отверг инициативу лидера РФ Владимира Путина об установлении временного перемирия в связи с празднованием 80-летия Победы. В Кремле такое предложение российского президента назвали «проявлением доброй воли», а в Киеве отметили, что не собираются «играть в игры» для создания «приятной атмосферы на 9 мая» в Москве. Между тем, в апреле Украина уже нарушила другое предложенное Путиным перемирие — пасхальное.
ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕРГ ПЕРЕМИРИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Президент Украины Владимир Зеленский официально отверг предложение российского лидера Владимира Путина об установлении трехдневного перемирия в честь Дня Победы.
«(Украина не будет – прим. НСН) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая», - передает издание «Интерфакс-Украина».
При этом, по информации источника, украинский политик настаивает на прекращении огня на 30-дневный срок.
«Давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», - приводит его слова «Интерфакс-Украина».
К тому же Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые приняли решение приехать на парад Победы в Москву, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.
«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 Мая... гарантии мы вам никакие давать не будем», - приводит слова президента Украины издание.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы словесной провокацией.
«А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», - написал он в своем Telegram-канале.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУТИНА
28 апреля Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Его действие должно начаться с нуля часов с 7 на 8 мая и продлиться до нуля часов с 10 на 11 мая. Российская сторона пообещала остановить все боевые действия на этот период. При этом в Москве подчеркнули, что Киев должен последовать этому примеру.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, принимая решение о перемирии, Путин руководствовался соображениями гуманитарного характера.
«Это проявление доброй воли главы российского государства», - сказал официальный представитель Кремля, заметив, что такая инициатива президента показывает готовность Москвы выйти на мирное урегулирование конфликта.
Между тем, в Кремле пригрозили ответом в случае нарушения перемирия в дни 80-летия Победы. В свою очередь председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, что решение о перемирии принято в связи с тем, что Россия не ведет войну против людей.
По его словам, перемирие адресовано всем, в том числе гражданам Украины. В эфире телеканала «Россия-1» политик напомнил, что многие украинцы потеряли родственников в годы Великой Отечественной войны, и потому решение о прекращении огня является, по его мнению, справедливым и символичным.
При этом, например, в Белом доме не оценили перемирие в честь 80-летия Победы. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, пожелания президента США Дональда Трампа были другими. Он требовал прекратить огонь не только в честь праздника, но и насовсем, заметила она.
ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ
До этого Владимир Путин уже предлагал Украине временное перемирие. 19 апреля российский президент объявил пасхальное перемирие, которое начало действовать с 18:00 часов по московскому времени того дня до 00:00 часов 21 апреля.
Он отметил, что рассчитывает на то, что Киев последует примеру Москвы. При этом он добавил, что ВС России должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия со стороны Киева.
И Киев все же его нарушил. Об этом свидетельствовали свыше 440 обстрелов ВСУ российских позиций орудиями и минометами, а также 900 ударов дронами квадрокоптерного типа, о которых сообщили в Минобороны РФ.
О нарушении пасхального перемирия со стороны Украины говорил и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В эфире телеканала «Соловьев Live» он рассказал, что ВСУ продолжили обстреливать Донецк, а также горловское, кременское и херсонское направления.
До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо также подтвердил, что ВСУ с 18:00 часов 19 апреля атаковали село Алешки FPV-дронами и минометом, Голую Пристань — дронами-камикадзе, Каховку — примерно шестью БПЛА. К тому же 20 апреля украинские войска обстреляли Донецк и Горловку.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что, если Киев согласится на перемирие, это будет прелюдией к переговорам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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