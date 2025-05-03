«Словесная провокация»: Зеленский официально отверг предложение Путина о перемирии ко Дню Победы

«Давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», - приводит его слова «Интерфакс-Украина».

К тому же Зеленский пригрозил мировым лидерам, которые приняли решение приехать на парад Победы в Москву, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.

«Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 Мая... гарантии мы вам никакие давать не будем», - приводит слова президента Украины издание.