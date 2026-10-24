«Соревнования» закончились? В ЕС назвали вероятного посредника для переговоров с РФ
По данным СМИ, им может стать президент Финляндии Александер Стубб.
В Европе назвали вероятного посредника для трехсторонних переговоров с Россией по украинскому вопросу. До этого в ЕС предложили пять кандидатур на эту роль. Среди них был и финский лидер Александер Стубб.
НА ПЕРЕГОВОРЫ ПОЕДЕТ СТУББ?
Немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что главным европейским посредником для возможных переговоров с Россией по украинскому конфликту может стать президент Финляндии Александер Стубб. По данным источника, именно этот политик считается наиболее перспективным кандидатом после переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и президентом Украины Владимиром Зеленским в норвежском Осло.
Отмечается, что значительным преимуществом Стубба перед другими европейскими политиками являются хорошие отношения с американским лидером Дональдом Трампом. В материале говорится, что участие финского президента в переговорах снизило бы риск конфронтации между Трампом и Зеленским, так как отношения между Украиной и США в последнее время резко ухудшились. Кроме того, у Стубба есть прямой опыт взаимодействия с Россией и контакты с Киевом, которые важны в переговорах с Москвой по вопросам украинского урегулирования.
В Европе посчитали Стубба самым удачным кандидатом на роль переговорщика с Россией, хотя сам президент Финляндии ранее в интервью агентству Reuters рассказывал, что лично просил главу компании SpaceX Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов по российской территории.
«Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», - признался Стубб.
5 КАНДИДАТОВ
После того, как российский лидер Владимир Путин сделал свежие заявления по Украине, и стало известно о трехсторонних переговорах по украинскому конфликту, в Евросоюзе начали обсуждать пять кандидатов на роль представителя Европы на этом мероприятии. По данным The Telegraph, в список вошли премьеры Италии, Норвегии и Дании Джорджа Мелони, Йонас Гар Стере и Метте Фредериксен, президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел.
Согласно информации СМИ, в Европе приступили к поискам переговорщиков из-за опасений, что Дональд Трамп не собирается отстаивать интересы континента, пишет RT. Дополнительным поводом стали решение США ослабить санкции против Москвы и дизельная сделка. Источник издания считает более вероятным выбор группы лидеров, а не одного представителя, что позволит избежать соперничества между странами и риска заблокировать отдельные кандидатуры.
Сам Путин в качестве предпочтительной кандидатуры для ведения подобных переговоров упоминал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, передает RT. Однако президент РФ акцентировал внимание на том, что европейские государства должны самостоятельно определить доверенное лицо, которое воздерживалось от резких и недружественных высказываний в адрес Москвы.
При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что выборы переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией стали похожи на соревнования. Она подчеркнула, что, кого бы не выбрали в ЕС, этот человек будет высказывать именно европейскую позицию по украинскому конфликту, а не личную.
«У них прямо соревнования уже. Европе пора определиться. Помимо этих пятерых, называли и Каллас, и фон дер Ляйен. Удивительно, что нет Макрона в этом списке, потому что какое-то время назад он хотел быть этим переговорщиком. Мерц тоже хотел», - приводит слова Журовой aif.ru.
Между тем, немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что вести переговоры по Украине с Путиным может любой представитель правящих элит Евросоюза при условии, что он действительно настроен на конструктивный диалог. По его мнению, идеальной кандидатурой для этого является председатель Европейского совета Антониу Кошта.
«Кошта — идеальный переговорщик. Я даже не против, чтобы глава евродипломатии Кая Каллас была бы переговорщиком, лишь бы она не тянула время, а действительно шла бы на переговоры. Вообще, исходя из моих наблюдений, Евросоюз сейчас против переговоров: он пытается заигрывать с Трампом, но говорит о том, что Украина не должна потерять Донбасс. Думаю, в этом главная проблема. Если Европа готова вести переговоры о новой европейской безопасности, о том, как разделить Украину, о возобновлении экономического сотрудничества, тогда этот дипломатический процесс пойдет, причем очень быстро. У переговорщика от Евросоюза должны быть хорошие отношения даже не с Трампом, а с Уиткоффом и Кушнером. Полагаю, Трамп будет говорить с Путиным, а не с какими-либо европейскими лидерами», - заметил Рар.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предрек Финляндии проблемы из-за поддержки Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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