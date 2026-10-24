НА ПЕРЕГОВОРЫ ПОЕДЕТ СТУББ?

Немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что главным европейским посредником для возможных переговоров с Россией по украинскому конфликту может стать президент Финляндии Александер Стубб. По данным источника, именно этот политик считается наиболее перспективным кандидатом после переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и президентом Украины Владимиром Зеленским в норвежском Осло.

Отмечается, что значительным преимуществом Стубба перед другими европейскими политиками являются хорошие отношения с американским лидером Дональдом Трампом. В материале говорится, что участие финского президента в переговорах снизило бы риск конфронтации между Трампом и Зеленским, так как отношения между Украиной и США в последнее время резко ухудшились. Кроме того, у Стубба есть прямой опыт взаимодействия с Россией и контакты с Киевом, которые важны в переговорах с Москвой по вопросам украинского урегулирования.