В Саудовской Аравии не состоится «Интервидение-2026»

КРИТИКА «ИНТЕРВИДЕНИЯ»

Несмотря на масштаб проведения «Интервидения-2025» в России некоторые представители музыкальной индустрии все же раскритиковали конкурс. Например, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН усомнился в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта. Он считает, что масштабным инициативам не хватает проработки и участия экспертов отрасли.

«"Интервидение" — это, на мой взгляд, провальная затея. Все сделано непродуманно, потому что изначально такими проектами должны заниматься профессионалы. Я обожаю свою страну, люблю наш народ, но порой просто удивляюсь тому, кто отвечает за проведение подобных мероприятий. Правильно сказали в Эр‑Рияде: "Какие правила у этого конкурса? В чем его суть? Кто эти люди, которые его делают?". Если бы не Константин Эрнст, мы бы, наверное, и в Москве не увидели "Интервидение". Считаю, что "Первый канал" фактически спас проект. Уровень организации вызывает у меня шок. При таких возможностях и колоссальных ресурсах заниматься чем‑то непроработанным, какой-то ерундой — это неправильно. Если делать — то делать хорошо. У меня нет ни малейших сомнений в том, что конкурс не сможет долго существовать: найдется масса причин для его закрытия. На мой взгляд, лучше вообще забыть про "Интервидение", чтобы лишний раз не расстраиваться. То, как все организовано, — это, честно говоря, стыдно. Это выглядит как наш общий позор — так дела не делаются. Уверен, что в итоге проект просто сойдет на нет, потому что всерьез им никто заниматься не будет», - предположил он.