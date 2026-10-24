В Саудовской Аравии не состоится «Интервидение-2026»
По данным СМИ, конкурс могут перенести на 2027 год.
В Саудовской Аравии объявили об отмене «Интервидения-2026». Известно, что конкурс до сих пор не готов. Кроме того, его отмена связана и с вопросом безопасности из-за эскалации на Ближнем Востоке и в самой Саудовской Аравии.
«ИНТЕРВИДЕНИЯ-2026» НЕ БУДЕТ!
Источник ТАСС сообщил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году не состоится в Саудовской Аравии.
«В силу комплекса обстоятельств провести в Саудовской Аравии пока не представляется возможным. По имеющимся данным, конкурс предложено провести в 2027 году», - указано в материале.
В начале августа источник в Эр-Рияде сообщил изданию, что организация «Интервидения-2026» стоит под вопросом, и гарантии проведения конкурса нет. Тогда собеседник рассказал, что под вопросом остаются ключевые организационные моменты, в том числе сроки проведения мероприятия, состав участников и программа.
Хотя в России уверяли, что Саудовская Аравия в 2026 году примет эстафету у Москвы и все же проведет конкурс. Так, в октябре замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что работа над организацией «Интервидения» продолжается, и идет проработка ключевых организационных моментов. Он подтвердил, что конкурс состоится.
Алимов рассказал, что подготовка продолжается, хотя и сталкивается с серьезными трудностями. Он подчеркнул, что на планы проведения события влияют как общая региональная ситуация, так и специфические обстоятельства в самой Саудовской Аравии.
Алимов отметил, что партнеры из королевства открыто обозначали существующие проблемы — в первую очередь связанные с вопросами безопасности, передает РИА Новости. При этом тогда он говорил, что речи о полной отмене конкурса или о том, что он не пройдет в Саудовской Аравии, не идет.
О том, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году говорил и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Хочу развеять слухи о том, что Саудовская Аравия отказалась от проведения конкурса», - сказал он РИА Новости.
ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ
Ситуацию с проведением «Интервидения-2026» осложнил конфликт на Ближнем Востоке, в котором приняли участие Израиль, США, Иран. Удары пришлись и по некоторым странам Персидского залива.
Кроме того, после четырехлетнего затишья с середины июля 2026 года возобновились боевые действия между движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, которую поддерживает Саудовская Аравия. Йеменские хуситы атакуют некоторые объекты в королевстве. В частности, в октябре они ударили по международному аэропорту им. короля Халида в Эр-Рияде. В результате ЧП погибли более десяти человек, еще свыше 300 пострадали, передает Reuters.
Позже хуситы атаковали здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. На этой неделе удары также были направлены против объекта нефтегазовой компании Aramco на западе королевства, на международные аэропорты в Даммаме и Абхе. Военный представитель движения «Ансар Алла» Яхьи Сариа объявил, что для атаки применялись баллистические ракеты и беспилотники. На фоне всего этого россиянам рекомендовали воздержаться от посещения королевства.
При этом летом Михаил Швыдкой говорил, что в 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии, и что королевство подтвердило это, заявив, что мероприятие состоится там, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.
«Оно состоится, безусловно, в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия подтверждает, что "Интервидение" пройдет в намеченной форме», - говорил он РИА Новости.
На финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап конкурса. Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о мероприятии и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников.
КРИТИКА «ИНТЕРВИДЕНИЯ»
Несмотря на масштаб проведения «Интервидения-2025» в России некоторые представители музыкальной индустрии все же раскритиковали конкурс. Например, продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН усомнился в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта. Он считает, что масштабным инициативам не хватает проработки и участия экспертов отрасли.
«"Интервидение" — это, на мой взгляд, провальная затея. Все сделано непродуманно, потому что изначально такими проектами должны заниматься профессионалы. Я обожаю свою страну, люблю наш народ, но порой просто удивляюсь тому, кто отвечает за проведение подобных мероприятий. Правильно сказали в Эр‑Рияде: "Какие правила у этого конкурса? В чем его суть? Кто эти люди, которые его делают?". Если бы не Константин Эрнст, мы бы, наверное, и в Москве не увидели "Интервидение". Считаю, что "Первый канал" фактически спас проект. Уровень организации вызывает у меня шок. При таких возможностях и колоссальных ресурсах заниматься чем‑то непроработанным, какой-то ерундой — это неправильно. Если делать — то делать хорошо. У меня нет ни малейших сомнений в том, что конкурс не сможет долго существовать: найдется масса причин для его закрытия. На мой взгляд, лучше вообще забыть про "Интервидение", чтобы лишний раз не расстраиваться. То, как все организовано, — это, честно говоря, стыдно. Это выглядит как наш общий позор — так дела не делаются. Уверен, что в итоге проект просто сойдет на нет, потому что всерьез им никто заниматься не будет», - предположил он.
При этом король российской эстрады, певец Филипп Киркоров, помогавший команде победительницы «Евровидения-2026» из Болгарии, призвал развивать «Интервидение».
«"Интервидение" как новая возможность для красивого международного конкурса — это замечательная идея, которую нужно развивать и продолжать», - приводит слова народного артиста РФ ТАСС.
«Интервидение» — это международный песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с «Евровидением». В «Интервидении» принимали участие не только социалистические страны, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.
20 сентября 2025 года в Москве вновь прошел международный музыкальный конкурс, в котором приняли участие более 20 стран. Россию на «Инектрвидении-2025» представил заслуженный артист РФ, певец Шаман (Ярослав Дронов). В прошлом году победу одержал участник из Вьетнама Дык Фук.
Ранее Иосиф Пригожин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российский певец Ваня Дмитриенко вправе самостоятельно решать, выступать ему на «Интервидении» или нет, однако для молодого артиста, имеющего в активе сольный концерт в «Лужниках», по словам продюсера, это слишком невысокая планка.
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