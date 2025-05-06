«Со стороны Финляндии уже неоднократно исходили угрозы для России. Это началось после того, как она вошла в состав НАТО и взяла агрессивный курс по отношению к нам. Финляндия сама не принимает никаких решений. Эти провокации идут со стороны НАТО. Они прощупывают наши границы и ищут слабые места в системе ПВО для того, чтобы потом это использовать в своих агрессивных целях», — отметил военный летчик.

При этом Липовой допустил, что перебои в работе аэропортов могут быть и не связаны с беспилотниками. Их могли закрыть для перестраховки, так как они являются стратегически важными объектами.

Это не первый случай чрезвычайного положения на Крайнем Севере. Ранее временные ограничения были введены в летной гавани Петрозаводска (Карелия), Талаги и Васьково (Архангельская область), и в Апатитах (Мурманская область).

ПАРАД НА 9 МАЯ

Несмотря на такую неспокойную ситуацию с дронами, в Москве утром 5 мая прошла репетиция воздушной части парада на 9 Мая. Горожане публиковали кадры пролетов самолетов, которые рисовали в небе российский триколор.

На этом фоне Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала 5 мая рассылку предупреждений об ограничении доступа в интернет на территории российской столицы в период праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пользователи уже начали жаловаться на перебои в связи, проблемы возможны вплоть до 9 мая.

5 мая сразу у нескольких мобильных операторов на несколько часов полностью отключался интернет, связь работала с перебоями. Об этом пользователи сообщали в соцсетях.

Эксперты объясняют, что такие предупредительные меры необходимы для затруднения наведения дронов Вооруженных сил Украины.

Накануне вечером специальные службы провели также тренировочную отработку на Красной площади техники защиты гостей в случае внештатных ситуаций. Силовики организовали защитную «стену» из бронещитов, за которые были заведены сотрудники, исполнявшие роль приглашенных посетителей.

Уже более двадцати стран подтвердили свое участие в параде на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год готовятся особенные мероприятия.



«ГАРАНТИИ» ЗЕЛЕНСКОГО

При этом рады такому сценарию далеко не все, европейские лидеры психологически «угрожают» своим коллегам, которые собрались на праздничные мероприятия в Москву, а украинский лидер Владимир Зеленский и вовсе намекает на «небезопасность».

«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», - так Зеленский накануне «предупредил» всех желающих приехать в Москву на великий праздник.