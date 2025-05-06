«Ищут слабые места?»: ВСУ атаковали Москву дронами на фоне репетиций к 9 мая
ПВО уничтожила 19 БПЛА, летевших на Москву с разных направлений, обломки украинского беспилотника упали на Каширском шоссе. Всего за ночь уничтожено 105 дронов над российскими регионами.
В ночь на 6 мая силы ПВО сбили в общей сложности 19 украинских беспилотников на подлете в Москву. Глава города Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Позднее мэр уточнил, что один из беспилотников упал на Каширском шоссе.
«Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — добавил Собянин.
Всего за ночь уничтожено 105 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. Над Брянской областью перехвачены 32 дрона, 22 - над Воронежской, 19 - над Московским регионом, 10 - над Пензенской областью, 9 - над Калужской, 6 - над Белгородской. Еще по 2 БПЛА сбили над Липецкой и Самарской областями, по одному - над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей.
РУХНУЛИ ОБЛОМКИ
СМИ публикуют кадры, как обломки БПЛА попали на жилой дом на Каширском шоссе.
В результате падения осколки БПЛА разнесли витрину цветочного магазина, расположенного в доме, а также выбили стекла в нескольких квартирах, передает SHOT.
Днем ранее незначительные повреждения жилых домов и автомобилей были зафиксированы в Подольске в результате падения обломков дронов.
В связи с угрозой атаки БПЛА на время закрывались столичные аэропорты «Жуковский», «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», не работали аэропорты в Калуге, Волгограде, Самаре, Саратове, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле. Там ограничения уже сняты. К 8 часам утра еще закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.
Напомним, что самая массовая атака дронов на Москву была зафиксирована 11 марта. Тогда речь шла о сотнях дронов, в Минобороны отчитались, что все 337 БПЛА были сбиты средствами ПВО, 91 из них — над Подмосковьем. В тот день в результате атаки погибли два человека.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
А утром 5 мая воздушная тревога неожиданно была объявлена в аэропорту города Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ). Росгвардия временно закрывала его для взлета и посадки гражданской авиации, чтобы обеспечить безопасность полетов. Город находится примерно в 2,6 тысячи км от украинской границы, и в 2 тысячах км от финской.
Страны-члены НАТО запускают свои БПЛА в сторону стратегических объектов России, чтобы выявить слабые места в российской обороне, объяснил в интервью НСН председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Со стороны Финляндии уже неоднократно исходили угрозы для России. Это началось после того, как она вошла в состав НАТО и взяла агрессивный курс по отношению к нам. Финляндия сама не принимает никаких решений. Эти провокации идут со стороны НАТО. Они прощупывают наши границы и ищут слабые места в системе ПВО для того, чтобы потом это использовать в своих агрессивных целях», — отметил военный летчик.
При этом Липовой допустил, что перебои в работе аэропортов могут быть и не связаны с беспилотниками. Их могли закрыть для перестраховки, так как они являются стратегически важными объектами.
Это не первый случай чрезвычайного положения на Крайнем Севере. Ранее временные ограничения были введены в летной гавани Петрозаводска (Карелия), Талаги и Васьково (Архангельская область), и в Апатитах (Мурманская область).
ПАРАД НА 9 МАЯ
Несмотря на такую неспокойную ситуацию с дронами, в Москве утром 5 мая прошла репетиция воздушной части парада на 9 Мая. Горожане публиковали кадры пролетов самолетов, которые рисовали в небе российский триколор.
На этом фоне Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала 5 мая рассылку предупреждений об ограничении доступа в интернет на территории российской столицы в период праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пользователи уже начали жаловаться на перебои в связи, проблемы возможны вплоть до 9 мая.
5 мая сразу у нескольких мобильных операторов на несколько часов полностью отключался интернет, связь работала с перебоями. Об этом пользователи сообщали в соцсетях.
Эксперты объясняют, что такие предупредительные меры необходимы для затруднения наведения дронов Вооруженных сил Украины.
Накануне вечером специальные службы провели также тренировочную отработку на Красной площади техники защиты гостей в случае внештатных ситуаций. Силовики организовали защитную «стену» из бронещитов, за которые были заведены сотрудники, исполнявшие роль приглашенных посетителей.
Уже более двадцати стран подтвердили свое участие в параде на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейный год готовятся особенные мероприятия.
«ГАРАНТИИ» ЗЕЛЕНСКОГО
При этом рады такому сценарию далеко не все, европейские лидеры психологически «угрожают» своим коллегам, которые собрались на праздничные мероприятия в Москву, а украинский лидер Владимир Зеленский и вовсе намекает на «небезопасность».
«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем», - так Зеленский накануне «предупредил» всех желающих приехать в Москву на великий праздник.
Также Зеленский официально отверг предложение российского лидера Владимира Путина об установлении перемирия в честь Дня Победы.
«(Украина не будет – прим. НСН) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая», - заявил он.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Зеленского об отказе от перемирия в дни празднования 80-летия Победы словесной провокацией.
«А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того», - написал он в своем Telegram-канале.
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