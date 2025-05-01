«Добивали выживших»: При атаке ВСУ на рынок в Алешках погибли 7 человек

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, из-за того, что ВСУ атаковали машины скорой помощи, в городе не хватало карет для доставки раненых в больницы. 

В результате атаки дронов ВСУ в городе Алешки Херсонской области погибли несколько человек, более 20 получили травмы. Кроме того, украинская сторона продолжила обстрел центрального рынка, мешая эвакуации раненых.

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ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ

Утром 1 мая в Херсонской области ВСУ атаковали центральный рынок в городе Алешки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Около 9:30 в Алешках ВСУ нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. Все экстренные службы работают на месте», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ЧП погибли семь человек, более 20 были ранены. Число пострадавших, доставленных в больницы, возросло до 11. Известно, что среди них есть мужчины и женщины разных возрастов, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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«По состоянию на 14:30 известно о 12 пострадавших, один человек скончался по пути в больницу», - приводят «Известия» сообщение пресс-службы главы региона.

Сам Сальдо добавил, что после первой волны ударов по рынку, где уже находились погибшие и раненые, ВСУ еще раз направили FPV-дроны. На кадрах, которые он опубликовал в своем канале видна повторная атака на разрушенные горящие здания.

«После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших», - написал чиновник.

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Днем 1 мая глава региона также сообщил, что в Скадовском муниципальном округе была объявлена ракетная опасность.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», - написал он в своем Telegram-канале.

Около 13:38 часов ракетная опасность была отменена.

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АТАКА НА СКОРУЮ ПОМОЩЬ

После утренней атаки ВСУ по центральному рынку в Алешках обстрелы населенного пункта с украинской стороны не закончились. Днем в пресс-службе Владимира Сальдо объявили, что противник продолжает наносить удары по рынку, не давая экстренным службам оказать помощь пострадавшим мирным жителям.

«Сейчас экстренные службы испытывают сложности с подходом к раненым, так как ВСУ продолжают бить по рынку и по заблокированным там людям с помощью все новых и новых волн атак ударных FPV-дронов», - приводит сообщение пресс-службы губернатора РИА Новости.

При этом представители главы Херсонской области добавили, что, несмотря на опасность, медработники, военнослужащие и сотрудники МЧС продолжают свою работу по спасению людей.

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«Эвакуация проводится под прикрытием РЭБ. Тяжелораненых переправляют в Скадовскую ЦРБ», - сказали в пресс-службе.

По словам губернатора Херсонской области, из-за того, что ВСУ наносили удары по машинам скорой помощи, в настоящий момент карет для доставки раненых в больницы не хватает.

«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает», - заметил Сальдо в своем Telegram-канале.

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Он также рассказал, что с 30 апреля ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области вблизи береговой линии Днепра, сбрасывая снаряды и боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений.

РЕАКЦИЯ

По факту атаки ВСУ на рынок в Алешках Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к обстрелу представители украинских вооруженных формирований.

В Алешкинском муниципальном округе Херсонской области объявили трехдневный траур. Представители местной администрации сообщили, что он продлится с 1 по 3 мая 2025 года включительно.

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«Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая в городе Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей», - говорится в заявлении.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик после обстрела рынка в Алешках подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне неудач на фронтах облачает свое военное бессилие в такие преступления, которые показывают истинное отношение киевского режима к процессу мирного урегулирования.

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«Особый цинизм заключается в том, что Киев наносит повторные удары, не давая экстренным службам оказать помощь пострадавшим и буквально добивая раненых», - заявил он в интервью RT.

Ранее в МИД России заявили, что все виновные в обстреле рынка в Алешках будут установлены и понесут наказание по закону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: SALDO_VGA / Telegram
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