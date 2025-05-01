«Добивали выживших»: При атаке ВСУ на рынок в Алешках погибли 7 человек

ПОГИБШИЕ И РАНЕНЫЕ

Утром 1 мая в Херсонской области ВСУ атаковали центральный рынок в городе Алешки. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Около 9:30 в Алешках ВСУ нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. Все экстренные службы работают на месте», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате ЧП погибли семь человек, более 20 были ранены. Число пострадавших, доставленных в больницы, возросло до 11. Известно, что среди них есть мужчины и женщины разных возрастов, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.