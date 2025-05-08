Началось перемирие ко Дню Победы, но обстрелы со стороны ВСУ продолжились

При этом в России допустили возможность ударить «Орешником» в ответ на нарушение трехдневного перемирия Киевом. 

В силу вступило объявленное российским лидером Владимиром Путиным трехдневное перемирие ко Дню Победы. Однако Украина продолжила обстреливать регионы РФ. Между тем, в Госдуме допустили возможность ответить на провокации Киева к 9 мая «Орешником».

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НАЧАЛО ПЕРЕМИРИЯ

Минувшей ночью стартовало объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы. Его целью, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, является проверка готовности Киева к поиску решений для установления долгосрочного прочного мира между РФ и Украиной.

Огонь прекратился с нуля часов ночью с 7 на 8 мая. Перемирие продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Российская сторона пообещала остановить все боевые действия в эти дни. При это в Кремле подчеркнули, что, если Украина продолжит наносить удары по российским позициям или объектам, то Россия сразу даст адекватный ответ.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что поведение украинской армии в дни объявленного перемирия 8—10 мая будет проверкой миролюбивых намерений Киева, передает RT.

28 апреля Владимир Путин объявил установление перемирия ко Дню Победы.

«Это проявление доброй воли главы российского государства», - сказал Песков, заметив, что российский президент руководствовался соображениями гуманитарного характера.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский официально отверг предложение Путина об установлении трехдневного перемирия в честь Дня Победы.

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«(Украина не будет – прим. НСН) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая», - приводит его слова «Интерфакс-Украина».

При этом, по данным источника, Зеленский настаивал на прекращении огня на 30-дневный срок. К тому же он пригрозил мировым лидерам, которые собирались приехать на парад Победы в Москву, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.

До этого, 19 апреля, российский лидер объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 18:00 часов того дня до 00:00 21 апреля. Тогда Украина нарушила перемирие. В Министерстве обороны России сообщили, что за время его действия были зафиксированы 4,9 тысячи его нарушений со стороны киевского режима.

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ОБСТРЕЛЫ ВСУ

При этом, несмотря на начало перемирия ко Дню Победы, ночью 8 мая ВСУ атаковали кубанскую станицу Тамань двумя ракетами, передает «РЕН ТВ». В своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков написал, что в результате ЧП были повреждены 17 домов, в том числе один многоквартирный. Никто не пострадал.

По словам Бабенкова, в регионе были зафиксированы повреждения окон и фасадов зданий, но все обследованные дома признаны пригодными для проживания. В настоящий момент власти оказывают необходимую помощь жильцам построек, пострадавших в результате обстрела.

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В Вологодской области над Череповецким районом силы ПВО ликвидировали два БПЛА. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, на месте работают экстренные службы для обеспечения безопасности и устранения последствий.

К тому же за минувшие сутки ВСУ в преддверии перемирия 10 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов. К счастью, сведений о жертвах среди мирных жителей нет.

«Девять вооруженных атак — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на донецком направлении. Всего выпущено 27 единиц различных боеприпасов», - говорится в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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Накануне вечером ВСУ продолжили атаковать Москву беспилотниками. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении российскими средствами ПВО пяти летевших на город БПЛА противника. 7 мая в Минобороны рассказали, что всего за сутки были сбиты 524 беспилотника ВСУ, а также два снаряда HIMARS, шесть бомб JDAM и пять ракет «Нептун».

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Между тем, в Кремле рассказали о возможности удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ.

«Позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», - напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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При этом в Госдуме допустили удар российской стороной «Орешником» в случае провокаций Киева на 9 мая. Член комитета ГД по обороне Виктор Заварзин в интервью НСН объяснил, что Москва серьезно относится к возможным провокациям со стороны Киева.

«Зеленский все может натворить. Поэтому идет серьезнейшая подготовка, Минобороны и все структуры серьезно к этому относятся. Мы готовы, цели определили для ударов. Мне кажется, в определенной ситуации можем применить "Орешник". День Победы — это очень серьезное мероприятие, великий праздник. Если Украина хочет это испортить, надо с ними кончать», - сказал он.

В свою очередь член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов почеркнул, что от киевского режима можно ждать чего угодно.

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«Неправильно говорить, что будет и как, пока ничего не произошло. У Трампа (президент США Дональд Трамп – прим. НСН) нет никакого желания, чтобы была большая провокация в центре Москвы. Если говорим про киевский режим, им управляет "черт знает кто" в буквальном смысле слова. Наша задача — сделать безопасным проведение всех праздничных мероприятий и двигаться дальше, решая задачи в рамках СВО. Ничего в этом плане не меняется», - добавил он в беседе с НСН.

Со своей стороны, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что прозвучавшие из Киева угрозы нанесения ударов по Москве накануне Дня Победа — это подлость, которую Россия не забудет и не простит.

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«Прозвучавшие из Киева угрозы нанесения ударов по российским регионам, в частности, по столице, городу Москва, в канун святого для всех нас Дня Победы, являются вопиющим примером подлости и презрения к истории нашей державы. Мы такого, конечно же, не забудем и не простим! Позор тем в киевской власти, кто инициирует подобного рода подходы и решения», - отметил он в разговоре с НСН.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил, что Россия отбилась от беспилотных летательных аппаратов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
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