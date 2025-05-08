Началось перемирие ко Дню Победы, но обстрелы со стороны ВСУ продолжились

«(Украина не будет – прим. НСН) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая», - приводит его слова «Интерфакс-Украина».

При этом, по данным источника, Зеленский настаивал на прекращении огня на 30-дневный срок. К тому же он пригрозил мировым лидерам, которые собирались приехать на парад Победы в Москву, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.

До этого, 19 апреля, российский лидер объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 18:00 часов того дня до 00:00 21 апреля. Тогда Украина нарушила перемирие. В Министерстве обороны России сообщили, что за время его действия были зафиксированы 4,9 тысячи его нарушений со стороны киевского режима.