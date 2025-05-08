Началось перемирие ко Дню Победы, но обстрелы со стороны ВСУ продолжились
При этом в России допустили возможность ударить «Орешником» в ответ на нарушение трехдневного перемирия Киевом.
В силу вступило объявленное российским лидером Владимиром Путиным трехдневное перемирие ко Дню Победы. Однако Украина продолжила обстреливать регионы РФ. Между тем, в Госдуме допустили возможность ответить на провокации Киева к 9 мая «Орешником».
НАЧАЛО ПЕРЕМИРИЯ
Минувшей ночью стартовало объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы. Его целью, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, является проверка готовности Киева к поиску решений для установления долгосрочного прочного мира между РФ и Украиной.
Огонь прекратился с нуля часов ночью с 7 на 8 мая. Перемирие продлится до нуля часов ночи с 10 на 11 мая. Российская сторона пообещала остановить все боевые действия в эти дни. При это в Кремле подчеркнули, что, если Украина продолжит наносить удары по российским позициям или объектам, то Россия сразу даст адекватный ответ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что поведение украинской армии в дни объявленного перемирия 8—10 мая будет проверкой миролюбивых намерений Киева, передает RT.
28 апреля Владимир Путин объявил установление перемирия ко Дню Победы.
«Это проявление доброй воли главы российского государства», - сказал Песков, заметив, что российский президент руководствовался соображениями гуманитарного характера.
3 мая президент Украины Владимир Зеленский официально отверг предложение Путина об установлении трехдневного перемирия в честь Дня Победы.
«(Украина не будет – прим. НСН) играть в игры, чтобы создать приятную атмосферу, позволяющую Путину выйти из изоляции 9 мая», - приводит его слова «Интерфакс-Украина».
При этом, по данным источника, Зеленский настаивал на прекращении огня на 30-дневный срок. К тому же он пригрозил мировым лидерам, которые собирались приехать на парад Победы в Москву, заявив, что киевский режим не будет давать им никаких гарантий безопасности.
До этого, 19 апреля, российский лидер объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 18:00 часов того дня до 00:00 21 апреля. Тогда Украина нарушила перемирие. В Министерстве обороны России сообщили, что за время его действия были зафиксированы 4,9 тысячи его нарушений со стороны киевского режима.
ОБСТРЕЛЫ ВСУ
При этом, несмотря на начало перемирия ко Дню Победы, ночью 8 мая ВСУ атаковали кубанскую станицу Тамань двумя ракетами, передает «РЕН ТВ». В своем Telegram-канале глава Темрюкского района Федор Бабенков написал, что в результате ЧП были повреждены 17 домов, в том числе один многоквартирный. Никто не пострадал.
По словам Бабенкова, в регионе были зафиксированы повреждения окон и фасадов зданий, но все обследованные дома признаны пригодными для проживания. В настоящий момент власти оказывают необходимую помощь жильцам построек, пострадавших в результате обстрела.
В Вологодской области над Череповецким районом силы ПВО ликвидировали два БПЛА. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, на месте работают экстренные службы для обеспечения безопасности и устранения последствий.
К тому же за минувшие сутки ВСУ в преддверии перемирия 10 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов. К счастью, сведений о жертвах среди мирных жителей нет.
«Девять вооруженных атак — на горловском направлении. Одна вооруженная атака — на донецком направлении. Всего выпущено 27 единиц различных боеприпасов», - говорится в Telegram-канале управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Накануне вечером ВСУ продолжили атаковать Москву беспилотниками. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении российскими средствами ПВО пяти летевших на город БПЛА противника. 7 мая в Минобороны рассказали, что всего за сутки были сбиты 524 беспилотника ВСУ, а также два снаряда HIMARS, шесть бомб JDAM и пять ракет «Нептун».
ПРИЛЕТИТ ВДРУГ «ОРЕШНИК»…
Между тем, в Кремле рассказали о возможности удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ.
«Позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», - напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом в Госдуме допустили удар российской стороной «Орешником» в случае провокаций Киева на 9 мая. Член комитета ГД по обороне Виктор Заварзин в интервью НСН объяснил, что Москва серьезно относится к возможным провокациям со стороны Киева.
«Зеленский все может натворить. Поэтому идет серьезнейшая подготовка, Минобороны и все структуры серьезно к этому относятся. Мы готовы, цели определили для ударов. Мне кажется, в определенной ситуации можем применить "Орешник". День Победы — это очень серьезное мероприятие, великий праздник. Если Украина хочет это испортить, надо с ними кончать», - сказал он.
В свою очередь член комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов почеркнул, что от киевского режима можно ждать чего угодно.
«Неправильно говорить, что будет и как, пока ничего не произошло. У Трампа (президент США Дональд Трамп – прим. НСН) нет никакого желания, чтобы была большая провокация в центре Москвы. Если говорим про киевский режим, им управляет "черт знает кто" в буквальном смысле слова. Наша задача — сделать безопасным проведение всех праздничных мероприятий и двигаться дальше, решая задачи в рамках СВО. Ничего в этом плане не меняется», - добавил он в беседе с НСН.
Со своей стороны, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что прозвучавшие из Киева угрозы нанесения ударов по Москве накануне Дня Победа — это подлость, которую Россия не забудет и не простит.
«Прозвучавшие из Киева угрозы нанесения ударов по российским регионам, в частности, по столице, городу Москва, в канун святого для всех нас Дня Победы, являются вопиющим примером подлости и презрения к истории нашей державы. Мы такого, конечно же, не забудем и не простим! Позор тем в киевской власти, кто инициирует подобного рода подходы и решения», - отметил он в разговоре с НСН.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил, что Россия отбилась от беспилотных летательных аппаратов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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