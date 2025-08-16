«Без сделки», но «продуктивно»: Как прошла встреча Путина и Трампа на Аляске

ВСТРЕЧА И ПЕРЕГОВОРЫ

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в аэропорту в Анкоридже на красной дорожке у трапов их самолетов началась с крепкого рукопожатия и короткой дружеской беседы на английском языке. Президенты сделали совместную фотографию, но воздержались от комментариев журналистам.

Самолет Путина приземлился в Анкоридже в 10:54 по местному времени (в 21:54 по Москве). Трамп ожидал его в своем самолете, припаркованном рядом с бортом российского президента, а потом спустился на летное поле, чтобы лично встретить своего коллегу. В 11:10 (22:10) началась официальная церемония.