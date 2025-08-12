Будет обмен? Киев готов отказаться от части территорий после угроз Трампа
Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным «предварительной», заявил, что недоволен позицией Зеленского по вопросам территорий, пригрозил выйти из переговоров. Военкоры же сообщают, что ВСУ хотят захватить часть российской территории перед переговорами на Аляске.
Встреча российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске состоится только 15 августа, но к ней уже приковано внимание всего мирового сообщества. Политологи делают прогнозы о формате и результатах переговоров, журналисты уже прилетели в предполагаемое место встречи лидеров двух стран, а Европа и Украина гадают, что их ждет после исторического мероприятия, на которое их не пригласили.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАМП
Накануне Дональд Трамп сделал несколько заявлений относительно скорой встречи с российским коллегой. Сначала глава Белого дома шокировал журналистов, сказав, что в пятницу прилетит в Россию. Потом оказалось, что он оговорился, а встреча все-таки состоится на Аляске. При этом эксперты уверены, что от Аляски до встречи в России не так далеко – выбор места первых личных переговоров говорит о желании двух стран вести конструктивный диалог буквально по всем вопросам.
Трамп на всякий случай сразу подчеркнул, что первая встреча с Путиным, вероятно, будет «предварительной». Он заверил, что для него «все станет ясно в первые минуты», готов ли российский лидер к заключению сделки. Трамп допустил, что выйдет из переговорного процесса, если его не устроит результат этой встречи.
«Я могу уйти и сказать «удачи». И это будет конец», — сказал он на пресс-конференции.
При этом он все-таки будет убеждать российского коллегу пойти на соглашение, в таком случае в следующий раз встреча уже может пройти в формате с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Пока Трамп все-таки склоняется к тому, что «сможет усадить президентов России и Украины за стол переговоров». Он заявил, что готов участвовать в переговорах между Путиным и Зеленским.
Пока же российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп выбрали Аляску для встречи, так как это «место дружбы», до которого не долетит украинский лидер Владимир Зеленский с возможными провокациями, заявил НСН американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
«Украина будет одним из вопросов саммита Путина и Трампа. Но в целом повестка встречи будет очень разнообразной – взаимные визиты лидеров, снятие санкций с России, разморозка активов, восстановление прямого авиасообщения, возобновление консульских отношений, контроль над стратегическим вооружением, зерновая сделка, космическое сотрудничество, освоение природных ресурсов, обмен фильмами», - рассказал собеседник НСН.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Основной спорный момент, который поднимается на любых переговорах по украинскому вопросу, касается территорий. Киев на постоянной основе заявляет, что не готов «отдавать России» часть своих территорий. Москва же требует признания освобожденных регионов за собой.
В ходе общения с журналистами Трамп также затронул этот вопрос. Он признался, что неплохо ладит с Зеленским, но не понимает его решений.
Он напомнил о высказывании Зеленского относительно того, что ему нужно «получить одобрение в соответствии с Конституцией» относительно территориальных вопросов. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить», — отметил Трамп.
«Будет произведен некоторый обмен землей», — уточнил Трамп позже, не раскрывая деталей.
Он также обратил внимание на то, что 88% жителей Украины хотят заключения сделки с Россией.
Позднее СМИ вышли с заголовками о том, что Украина все-таки готова «отказаться от некоторых территорий». Украина может отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и возможности вступления в НАТО, пишет британская газета The Daily Telegraph.
По информации источников издания, украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что Крым, а также контролируемая Россией территория в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, могут стать предметом обсуждения.
Журналисты уверены, что Зеленский смягчил риторику на фоне предстоящих переговоров Трампа и Путина, но Киев, конечно, будет требовать гарантий, среди которых – возможность вступить в НАТО.
При этом на фронте Киев сейчас пытается успеть сделать все, что не успел до этого. ВСУ хотят захватить часть российской территории перед переговорами президентов России и США, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«К началу переговоров они хотят захватить хотя бы кусок нашей земли. Отсюда и выход на поверхность, на брянском направлении, например. Так что обстановка сейчас нервная, беспокойная. В Сумской области, в частности, идут жесткие встречные бои», - рассказал он.
Российские военкоры еще несколько дней назад сообщали о тревожной ситуации у границы Брянской области. В Черниговской области ВСУ собрали около пяти тысяч военнослужащих и сотни наёмников из разных стран, включая Турцию.
ЕВРОПА БОИТСЯ
Украина не станет главной темой встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, будет обсуждаться система всей мировой безопасности с акцентом на Европу, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
«Суть в том, что Украина – не главная тема встреча. Конечно, об Украине будут говорить. Самая главная проблема здесь – вопрос территорий. Я думаю, что Украине ничего не вернется, но договариваться еще предстоит о частях Запорожской области и так далее. Все это понятно. Но именно эта символическая встреча на Аляске показывает, что речь пойдет о системе мировой безопасности в целом. Европа этой встречи боится, потому что для них это напоминает встречу в Ялте 1945 года, когда американцы и СССР договорились о разделе Европы. Это сейчас опять может произойти. Конфликт на Украине когда-то закончится, но как потом жить дальше, как договариваться? Это и будет обсуждаться», - заключил собеседник НСН.
Ожидается, что на этом фоне европейские лидеры проведут свои переговоры, а также созвонятся с Трампом накануне его встречи с Путиным.
Лидеры европейских стран и глава киевского режима Владимир Зеленский проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 13 августа, передает агентство Bloomberg.
Сам Трамп пообещал проинформировать европейских коллег о результатах переговоров на Аляске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сафонов отказался уходить из ПСЖ
- Володин пообещал выработать предложения по изменению ситуации с домашними заданиями
- Заочно арестованного писателя Быкова объявили в международный розыск
- Будет обмен? Киев готов отказаться от части территорий после угроз Трампа
- СМИ: Сирия хочет вернуть южные районы страны под российский контроль
- Денис Майданов попал в базу розыска СБУ
- В двух регионах России уничтожили 25 беспилотников ВСУ
- Глава Пентагона допустил возможность своего участия в саммите Путина и Трампа
- Исследование: Более 40% россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит
- Мошенники звонят в мессенджерах от имени «Госуслуг» для получения кода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru