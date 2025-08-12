ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Основной спорный момент, который поднимается на любых переговорах по украинскому вопросу, касается территорий. Киев на постоянной основе заявляет, что не готов «отдавать России» часть своих территорий. Москва же требует признания освобожденных регионов за собой.

В ходе общения с журналистами Трамп также затронул этот вопрос. Он признался, что неплохо ладит с Зеленским, но не понимает его решений.

Он напомнил о высказывании Зеленского относительно того, что ему нужно «получить одобрение в соответствии с Конституцией» относительно территориальных вопросов. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить», — отметил Трамп.

«Будет произведен некоторый обмен землей», — уточнил Трамп позже, не раскрывая деталей.

Он также обратил внимание на то, что 88% жителей Украины хотят заключения сделки с Россией.

Позднее СМИ вышли с заголовками о том, что Украина все-таки готова «отказаться от некоторых территорий». Украина может отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и возможности вступления в НАТО, пишет британская газета The Daily Telegraph.

По информации источников издания, украинский лидер Владимир Зеленский допустил, что Крым, а также контролируемая Россией территория в Донбассе, Запорожской и Херсонской области, могут стать предметом обсуждения.

Журналисты уверены, что Зеленский смягчил риторику на фоне предстоящих переговоров Трампа и Путина, но Киев, конечно, будет требовать гарантий, среди которых – возможность вступить в НАТО.

При этом на фронте Киев сейчас пытается успеть сделать все, что не успел до этого. ВСУ хотят захватить часть российской территории перед переговорами президентов России и США, заявил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«К началу переговоров они хотят захватить хотя бы кусок нашей земли. Отсюда и выход на поверхность, на брянском направлении, например. Так что обстановка сейчас нервная, беспокойная. В Сумской области, в частности, идут жесткие встречные бои», - рассказал он.

Российские военкоры еще несколько дней назад сообщали о тревожной ситуации у границы Брянской области. В Черниговской области ВСУ собрали около пяти тысяч военнослужащих и сотни наёмников из разных стран, включая Турцию.

ЕВРОПА БОИТСЯ

Украина не станет главной темой встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, будет обсуждаться система всей мировой безопасности с акцентом на Европу, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.