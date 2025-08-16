Захарова заявила о «помешательстве» западных СМИ из-за Путина на Аляске

Западные журналисты сходятся во мнении, что президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу достаточно тепло: на красной ковровой дорожке, к тому поаплодировав. Американский телеканал CNN пишет, что «язык тела на саммите в пятницу был далёк от холодности».

Корреспондент британского телеканала Sky News Джеймс Мэттьюс видит в такой встрече признание Трампа в том, что тот не всегда контролирует ситуацию в компании Путина. А заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер считает, что приветствие Путина на красной дорожке с аплодисментами подыгрывает «российской пропаганде».

Встреча президентов РФ и США началась в формате «3 на 3»: с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков, с Трампом на разговор пришли спецпосланник Стивен Уиткофф и глава Госдепа Марко Рубио.