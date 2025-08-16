Захарова заявила о «помешательстве» западных СМИ из-за Путина на Аляске
Встреча президентов России и США началась с теплого приветствия и продолжилась переговорами в формате "три на три".
Западные СМИ дошли до «помешательства, переходящего в полное безумие» из-за встречи президента России Владимира Путина на Аляске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», - написала она в Telegram.
Западные журналисты сходятся во мнении, что президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу достаточно тепло: на красной ковровой дорожке, к тому поаплодировав. Американский телеканал CNN пишет, что «язык тела на саммите в пятницу был далёк от холодности».
Корреспондент британского телеканала Sky News Джеймс Мэттьюс видит в такой встрече признание Трампа в том, что тот не всегда контролирует ситуацию в компании Путина. А заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер считает, что приветствие Путина на красной дорожке с аплодисментами подыгрывает «российской пропаганде».
Встреча президентов РФ и США началась в формате «3 на 3»: с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков, с Трампом на разговор пришли спецпосланник Стивен Уиткофф и глава Госдепа Марко Рубио.
Переговоры продолжаются уже больше полутора часов и могут растянуться на 5-6 часов. Ожидается, что в дальнейшем к ним присоединится министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Владимир Путин начал общение с Трампом без переводчика и сел не в приготовленный для него Aurus, а в лимузин Трампа, обратили внимание российские журналисты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова заявила о «помешательстве» западных СМИ из-за Путина на Аляске
- Трамп заявил о намерении создать условия для переговоров Москвы и Киева
- СМИ: В администрации Трампа обсуждают «пряники» для России
- Продажи челябинского бренда выросли после появления Лаврова в свитере «СССР»
- Трамп рассчитывает с помощью встречи с Путиным выйти из политического тупика
- На Аляске началась встреча Путина и Трампа
- Путин прибыл на Аляску для переговоров с Трампом
- Kion начал работу в Киргизии в партнерстве со «Скайнет Телеком»
- Беглый политолог признался в организации звонка Лукашенко и Трампа
- Борт президента США Трампа прибыл на Аляску перед встречей с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru