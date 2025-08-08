Зависит от Путина: Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
8 августа 202501:01
Американский лидер Дональд Трамп ответил на опрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых санкциях в отношении России.
По его словам, это будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Глава государства указал, что не любит долгие ожидания.
При этом Трамп не исключил встречи с Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту
- Зависит от Путина: Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях
- Сырский заявил, что ВСУ не учли дерзость действий ВС России в операции «Поток»
- Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке
- Трамп не исключил встречи с Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом
- В Петербурге при обрушении потолка в жилом доме погиб человек
- Мессенджер Max получил одобрение ФСБ для интеграции с «Госуслугами»
- СМИ: В ЕС удивлены планами саммита Путина и Трампа и сомневаются в жесткости США
- ВСУ атаковали 15 населенных пунктов в Белгородской области
- Госдепартамент не подтвердил введение санкций против России 8 августа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru