Зависит от Путина: Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Американский лидер Дональд Трамп ответил на опрос о том, сохраняется ли перспектива объявления о новых санкциях в отношении России.

Госдепартамент не подтвердил введение санкций против России 8 августа

По его словам, это будет зависеть от президента РФ Владимира Путина. Глава государства указал, что не любит долгие ожидания.

При этом Трамп не исключил встречи с Путиным, даже если у Москвы нет контактов с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд ТрампСШАСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры