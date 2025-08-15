Путин прибыл на Аляску для переговоров с Трампом

Встреча Путина и Трампа пройдет в формате «три на три» 19 российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте, выписали из больницы Глава Крыма наградил медалью "За мужество и доблесть" спасших директора парка "Тайган" при нападении льва Психотерапевт Колмановский посоветовал россиянам провести без соцсетей и гаджетов хотя бы три дня