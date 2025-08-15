Путин прибыл на Аляску для переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин прилетел на Аляску, где пройдут его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

Это первый визит российского главы государства в регион. Встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Сначала лидеры проведут переговоры в узком составе, затем к ним присоединятся члены делегаций, отмечает RT.

Борт президента США Трампа прибыл на Аляску перед встречей с Путиным

В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
