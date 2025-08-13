БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕСТО ДРУЖБЫ

При этом некоторые СМИ все еще расходятся во мнениях о площадке встречи Трампа и Путина в Анкоридже. Так, например, журналисты Daily News полагают, что лидеры, помимо базы ВС США Элмендорф-Ричардсон, могут сесть за стол переговоров в международном аэропорту имени Теда Стивенса. Anchorage Daily News в свою очередь делает ставки на гостиницу Hotel Captain Cook, а портал Alaska's News Source считает, что подходящим местом может стать курорт Girdwood’s Alyeska Resort.

Американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов ранее в беседе с НСН отмечал, что сама по себе Аляска символична как локация встречи и является неким «местом дружбы».

«Аляска – это место дружбы, соприкосновение США и России. Там проходит единственная граница между двумя государствами. Место встречи выбрано очень грамотно, что означает постепенное восстановление отношений по всем вопросам», - отметил он.

Помимо прочего, такой удалённый регион был выбран, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность двум лидерам.

«Выбор другого места привел бы к проблемам в планах организации. Когда была встреча России и США в Саудовской Аравии в феврале, Европа и Украина сделали все, чтобы эту встречу сорвать. Аляска удалена, плюс это территория США. Зеленский вряд ли долетит до Аляски, чтобы попытаться сорвать встречу», - уточнил Акимов.

За безопасностью в городе на время саммита действительно собираются пристально следить: во вторник ТАСС со ссылкой на уведомление Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщил, что США закроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа в радиусе 48,3 км и на высоте 5,5 км. Ограничения снимут только на следующий день.

При этом охранять российского президента в Анкоридже будет не только личная охрана, но и агенты Секретной службы США, пишет ТАСС. Так, экс-сотрудник службы высокого ранга Роберт Макдоналд отметил, что власти США не хотят, чтобы жизни и здоровью президента России что-то угрожало в момент, когда он будет находиться на американской территории.