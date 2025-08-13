Безопасный Анкоридж: Саммит РФ и США на Аляске уже назвали «победой Путина»
На Аляске во всю готовятся к российско-американскому саммиту: планируют закрывать небо и даже выделить Владимиру Путину охрану США, а на Украине уже успели окрестить этот саммит "победой Путина".
Пятничная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет в крупнейшем городе Аляски - в Анкоридже. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Как пишет CNN, лидеры двух стран проведут переговоры на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США «Элмендорф-Ричардсон».
Информагентство со ссылкой на Белый дом уточняет, что с выбором места встречи двух мировых лидеров были сложности из-за самого разгара туристического сезона на Аляске. В качестве возможных вариантов рассматривались также Фэрбенкс и Джуно, однако сошлись, что самой подходящей инфраструктурой располагает Анкоридж.
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕСТО ДРУЖБЫ
При этом некоторые СМИ все еще расходятся во мнениях о площадке встречи Трампа и Путина в Анкоридже. Так, например, журналисты Daily News полагают, что лидеры, помимо базы ВС США Элмендорф-Ричардсон, могут сесть за стол переговоров в международном аэропорту имени Теда Стивенса. Anchorage Daily News в свою очередь делает ставки на гостиницу Hotel Captain Cook, а портал Alaska's News Source считает, что подходящим местом может стать курорт Girdwood’s Alyeska Resort.
Американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов ранее в беседе с НСН отмечал, что сама по себе Аляска символична как локация встречи и является неким «местом дружбы».
«Аляска – это место дружбы, соприкосновение США и России. Там проходит единственная граница между двумя государствами. Место встречи выбрано очень грамотно, что означает постепенное восстановление отношений по всем вопросам», - отметил он.
Помимо прочего, такой удалённый регион был выбран, чтобы избежать провокаций и обеспечить безопасность двум лидерам.
«Выбор другого места привел бы к проблемам в планах организации. Когда была встреча России и США в Саудовской Аравии в феврале, Европа и Украина сделали все, чтобы эту встречу сорвать. Аляска удалена, плюс это территория США. Зеленский вряд ли долетит до Аляски, чтобы попытаться сорвать встречу», - уточнил Акимов.
За безопасностью в городе на время саммита действительно собираются пристально следить: во вторник ТАСС со ссылкой на уведомление Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщил, что США закроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске 15 августа в радиусе 48,3 км и на высоте 5,5 км. Ограничения снимут только на следующий день.
При этом охранять российского президента в Анкоридже будет не только личная охрана, но и агенты Секретной службы США, пишет ТАСС. Так, экс-сотрудник службы высокого ранга Роберт Макдоналд отметил, что власти США не хотят, чтобы жизни и здоровью президента России что-то угрожало в момент, когда он будет находиться на американской территории.
О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ
Как стало известно ранее, ключевой темой переговоров двух президентов станет урегулирование конфликта на Украине. При этом, как сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома, Трамп «не хочет устанавливать красные линии» в отношениях с Россией и подчеркнула, что американский лидер призывает РФ и Украину напрямую обсудить друг с другом гуманитарные вопросы.
Также в Белом доме уточнили, что встреча Трампа с Путиным будет именно тет-а-тет, что является «частью плана».
«Да, это является частью плана», — ответила Ливитт на соответствующий вопрос и добавила, что пока не может раскрыть другие детали предстоящего саммита.
Тем временем в России уверены, что помимо украинского вопроса, у лидеров США и России есть не менее важные темы для обсуждения в рамках будущей встречи. Так, политолог-американист Малек Дудаков в эфире НСН выделил еще две ключевые темы – экономику и глобальную стратегическую безопасность.
«Первый (вопрос, прим. НСН) будет посвящен тематике Украины, но он не является единственным. Второй важный момент — все, что связано с экономикой: вторичные тарифы, пошлины, санкции и возможность их отмены. Третий — вопросы, посвященные глобальной стратегической безопасности, а именно — продление или переподписание договора о Сокращении наступательных вооружений-III (СНВ-III)», - уточнил он.
Дудаков считает, что российский и американский президенты могут обсудить совместные проекты в Арктике и добычу ресурсов, таких, как, например, сжиженный природный газ в регионе их встречи.
В свою очередь подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил НСН, что не ждет «прорывов» от предстоящей встречи и считает, что она будет ознакомительной.
«…И лично я жду от переговоров какие-то предварительные договоренности, но никаких резких прорывов не ожидаю. Это будет такая ознакомительная встреча, где лидеры закрепят ранее достигнутые договоренности. Ну а уже серьезных договоренностей стоит ожидать на второй встрече», - рассказал он.
То, что встреча действительно будет ознакомительная, подтверждают и в США. Как выразился госсекретарь США Марко Рубио, пятничный саммит нужен Трампу, чтобы лично прояснить все вопросы после нескольких телефонных разговоров с российским лидером.
«После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему важно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку», — сказал Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.
Более того, Рубио назвал сам факт встречи своеобразной «уступкой» России.
УКРАИНА УСПЕЕТ ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО
Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский, который уже успел понервничать из-за двусторонней встречи Трампа и Путина, счел этот саммит успехом Путина.
По мнению Зеленского, сам факт того, что президент России будет находиться на территории США, можно считать «личной победой» Путина, приводит его слова AFP. Также глава киевского режима рассматривает эту поездку, как выход России из некой «изоляции», несмотря на неоднократные визиты первых лиц других государств в Россию за последнее время.
Также украинский президент с досадой заметил, что Россия избежала новых американских санкций благодаря российско-американскому саммиту.
Тем не менее Зеленский, видимо, все же успеет сказать свое слово перед встречей Путина и Трампа. Как сообщил ABC News, сегодня, 13 августа, президент США и вице-президент США Джей Ди Вэнс могут поучаствовать в онлайн-встрече с Зеленским и лидерами Европейского союза в преддверии саммита на Аляске. При этом какие-либо подробности видеоконференции пока не сообщаются.
