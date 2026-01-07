В РФ проанализируют социально-экономическое положение старшего поколения
Власти РФ планируют подготовить аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, утвержденный российским правительством.
В кабмине намерены проводить комплексный анализ, на основе которого будут формировать «предложения по дальнейшему устойчивому повышению социально-экономического положения» россиян старшего поколения. Соответствующий доклад планируют составлять в 2026, 2028 и 2030 годах.
Исполнять эту задачу будет Высшая школа экономики. Учреждение должно публиковать информационно-аналитический отчет и направлять доклад в Минтруд.
Между тем член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что 2027 год станет последним, в котором граждане не будут выходить на пенсию по достижении подходящего возраста на общих основаниях, сообщает РЕН ТВ.
