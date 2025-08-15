Путин после саммита с Трампом возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске

Президент России Владимир Путин по завершении переговоров с американским лидером Дональдом Трампом планирует почтить память советских летчиков, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

По его словам, на Аляске захоронены советские военные пилоты и один гражданский, погибшие при выполнении боевых задач. Песков отметил, что возложение цветов состоится после завершения рабочей программы визита и перед вылетом Путина.

Вэнс заявил, что молится о мире перед встречей Трампа и Путина

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По данным Кремля, сначала лидеры проведут переговоры тет-а-тет, затем с участием делегаций. В состав российской делегации войдут Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

Перед началом беседы Путин и Трамп выступят с краткими заявлениями, а по ее итогам проведут совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
