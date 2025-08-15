Путин после саммита с Трампом возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске

Президент России Владимир Путин по завершении переговоров с американским лидером Дональдом Трампом планирует почтить память советских летчиков, погибших во время Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

По его словам, на Аляске захоронены советские военные пилоты и один гражданский, погибшие при выполнении боевых задач. Песков отметил, что возложение цветов состоится после завершения рабочей программы визита и перед вылетом Путина.