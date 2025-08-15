Президент России Владимир Путин занимается спортом и находится в отличной форме, а американский лидер Дональд Трамп выглядит вялым, поэтому его ухищрения с рукопожатиями никак не повлияют на российского президента, рассказал российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.

Путин встречается с Трампом на Аляске в пятницу 15 августа в 22:00 по московскому времени. У американского президента есть особенный стиль — мощное рукопожатие, которым он притягивает партнера к себе и задает тон переговоров. Считается, что таким образом ему удается проверить волю собеседника и показать свое доминирование. Дипломат заявил, что такой прием не получится применить против российского лидера.