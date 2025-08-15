Поведется лишь новичок: «Протяжка Трампа» не справится с рукой Путина

У президента России мощные руки, в отличие от республиканца, поэтому его приемы не пройдут, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.

Президент России Владимир Путин занимается спортом и находится в отличной форме, а американский лидер Дональд Трамп выглядит вялым, поэтому его ухищрения с рукопожатиями никак не повлияют на российского президента, рассказал российский дипломат, экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН.

Путин встречается с Трампом на Аляске в пятницу 15 августа в 22:00 по московскому времени. У американского президента есть особенный стиль — мощное рукопожатие, которым он притягивает партнера к себе и задает тон переговоров. Считается, что таким образом ему удается проверить волю собеседника и показать свое доминирование. Дипломат заявил, что такой прием не получится применить против российского лидера.

СМИ: Трамп готов к многоступенчатым переговорам по Украине
«Я знаю, какая рука у Трампа и какая у нашего президента. Его просто не притянешь физически. У Владимира Путина очень крепкое рукопожатие, он занимается спортом, а американец только поеданием гамбургеров. Над ним даже смеялись в США журналисты, что он сам большой, а ручки у него маленькие. Никакая протяжка не пройдет. Да и в целом, такие жесты могут влиять только на новичков, на нашего лидера точно не повлияет. Если включены камеры, некоторые еще любят похлопывать по плечу, чтобы создать внешнее впечатление, но это для любителей и неискушенных политиков. Если Трамп что-то попытается сделать, ему вежливо дадут понять, что такие вещи не проходят», — заключил он.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил НСН, что Путин и Трамп уже достигли определенных договоренностей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры