«Затрещина от хозяев»: Мир отреагировал на перепалку Трампа и Зеленского

РЕАКЦИЯ В МИРЕ

Сразу после скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме в Сети появилось множество комментариев от политиков и общественных деятелей по поводу, мягко говоря, неправильного поведения президента Украины в отношении США.

«Трамп впервые сказал … (президенту Украины – прим. НСН) правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника», - написал в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, почему Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс «сдержались и не вмазали» Зеленскому. Она отметила, что Трамп и Вэнс не ответили физически на заявление Зеленского о том, что Киев остался без поддержки в 2022 году, что, по ее мнению, является «самой большой ложью» президента Украины.