«Затрещина от хозяев»: Мир отреагировал на перепалку Трампа и Зеленского
Американский миллиардер Илон Маск назвал поведение Владимира Зеленского в Белом доме «хамским», а официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась «сдержанности» Дональда Трампа.
Накануне в Белом доме в США прошла встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Последний наговорил много лишнего в адрес своего коллеги, при этом не посчитал нужным извиниться. В США объявили о срыве сделки между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам. Между тем, мировое сообщество уже отреагировало на дисконнект Зеленского и Трампа, разделившись на два лагеря.
РЕАКЦИЯ В МИРЕ
Сразу после скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме в Сети появилось множество комментариев от политиков и общественных деятелей по поводу, мягко говоря, неправильного поведения президента Украины в отношении США.
«Трамп впервые сказал … (президенту Украины – прим. НСН) правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника», - написал в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась, почему Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс «сдержались и не вмазали» Зеленскому. Она отметила, что Трамп и Вэнс не ответили физически на заявление Зеленского о том, что Киев остался без поддержки в 2022 году, что, по ее мнению, является «самой большой ложью» президента Украины.
При этом, по словам американского миллиардера Илона Маска, Зеленский потерял доверие американцев после встречи с Трампом. Предприниматель назвал поведение президента Украины в Белом доме «хамским».
«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», - написал бизнесмен в одной из соцсетей.
Между тем, министр финансов США Скотт Бессент оценил высказывания Трампа в адрес Зеленского.
«Спасибо, президент Трамп, за то, что встал на защиту американского народа и нашей нации на мировой арене», - написал он в Сети.
В Европе тоже нашлись те, кто встал на сторону Трампа. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поблагодарил американского лидера за стремление к миру.
«Сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войну. Сегодня президент Дональд Трамп мужественно отстаивал мир. Даже если многим это было трудно переварить. Спасибо, господин президент!» - сказал венгерский политик.
КТО ПОДДЕРЖАЛ ЗЕЛЕНСКОГО?
При этом часть мирового сообщества все же поддержала Украину. Например, премьер-министр Испании Педро Санчес оказался на стороне Зеленского.
«Украина, Испания с вами», - написал испанский политик в одной из соцсетей.
В Польше также поддержали Украину.
«Дорогие украинские друзья, вы не одиноки», - сказал польский премьер Дональд Туск.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Зеленскому со словами: «Ваше достоинство чтит храбрость украинского народа». При этом она подчеркнула, что союз продолжит работу с Киевом. На стороне украинского президента оказались еще несколько европейских политиков, в том числе премьер Норвегии Йонас Гар Стере и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности — наши», - заявила глава МИД ФРГ.
ПЕРЕПАЛКА В БЕЛОМ ДОМЕ
28 февраля в Белом доме в США прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Американский лидер в начале переговоров выразил надежду на то, что Вашингтону не придется направлять много оружия на Украину. Позже Трамп заявил, что Зеленский должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования украинского конфликта. При этом президент Украины отказался пойти на уступки и подчеркнул, что страна «осталась одна». В связи с этим Трамп пригрозил, что США могут лишить Киев поддержки.
«Такую сцену публике до сих пор не доводилось видеть в Овальном кабинете. Обычно на таких представлениях два мировых лидера улыбаются на камеры и обмениваются рукопожатиями ради журналистов. Жесткие переговоры, как правило, случаются вдали от камер. Но тлеющая напряженность между двумя президентами взорвалась на глазах у всего мира», - писало издание «Time».
Политики перебивали друг друга и разговаривали на повышенных тонах. В результате перепалки встреча закончилась срывом сделки по редкоземельным металлам, прекращением поддержки США восстановления энергетической инфраструктуры Украины и отказом Зеленского извиниться за свои действия.
Ранее издание «The Daily Telegraph» писало, что Украину после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа ждут тяжелые времена, передают «Известия».
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