В Кот-д'Ивуаре передали документы на регистрацию РПЦ

Россия развивает церковную дипломатию в Кот-д'Ивуаре, в местную инстанцию передали документы на регистрацию Русской православной церкви. Об этом сообщил посол РФ в республике Алексей Салтыков в беседе с РИА Новости.

«Мы всегда рады, когда священнослужители приезжают к нам, проводят богослужения с нашими соотечественниками, с участием местных служителей. Проводятся совместные литургии, ивуарцы подпевают на французском, а мы - на русском... Документы на регистрацию РПЦ переданы в местную инстанцию», - поделился дипломат.

Салтыков отметил активную деятельность приходов, что способствует распространению православия в республике. Два года назад заложили первый камень будущего православного храма, который расположится в 70 километрах от города Абиджан. Сейчас в стране действуют два православных прихода, один из них включает около 500-600 прихожан.

Ранее РПЦ отстранила от работы главу экзархата Западной Европы, приходов в Италии, Корсунской и Испанско-Португальской епархий митрополита Нестора из-за внутрицерковного разбирательства, напоминает 360.ru.

