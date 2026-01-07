Умер осужденный за шпионаж в пользу Москвы экс-сотрудник ЦРУ Эймс

«Скончался 5 января 2026 года», - отмечается в ответе на запрос о заключенном.

Эймсу было 84 года.

Экс-агента в 1994 году приговорили к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже в пользу СССР и РФ, пишет 360.ru. Эймс работал в ЦРУ свыше 30 лет и якобы более девяти лет сотрудничал с российской стороной. Бывшему работнику разведки приписывают разоблачение от 12 до 25 агентов ЦРУ в Советском Союзе.

