Умер осужденный за шпионаж в пользу Москвы экс-сотрудник ЦРУ Эймс
Экс-сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный по обвинению в сотрудничестве с Россией, умер в американской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления тюрем США.
«Скончался 5 января 2026 года», - отмечается в ответе на запрос о заключенном.
Эймсу было 84 года.
Экс-агента в 1994 году приговорили к пожизненному заключению по обвинению в шпионаже в пользу СССР и РФ, пишет 360.ru. Эймс работал в ЦРУ свыше 30 лет и якобы более девяти лет сотрудничал с российской стороной. Бывшему работнику разведки приписывают разоблачение от 12 до 25 агентов ЦРУ в Советском Союзе.
