В Иране опровергли данные о захвате протестующими округа Малекшахи
Иранские ресурсы опровергли сообщения о захвате протестующими округа Малекшахи и города Абданан в провинции Илам на западе республики.
Ранее телеканал Fox News передавал, что протестующие якобы взяли эти территории под свой контроль.
Как сообщает агентство Tasnim, в Малекшахи нормализовали ситуацию спустя несколько напряженных часов и после гибели сотрудника безопасности во время столкновения с вооруженными лицами.
В свою очередь, агентство Mehr сообщило, что в Абданане прошло мирное собрание под контролем полиции. После его окончания около 250-300 участников занялись вандализмом и начали совершать поджоги. Благодаря работе полиции в городе восстановили порядок, ситуация под контролем правоохранителей.
Ранее правозащитники заявили, что массовые беспорядки на фоне протестов в Иране распространились на 92 города в 27 провинциях, сообщает РЕН ТВ.
