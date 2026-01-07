Международный комитет Красного Креста (МККК) помог в возвращении 124 жителей Курской области из Сум. Об этом рассказала директор управления по оперативной деятельности организации Ясмин Пра-Дессимо в интервью РИА Новости.

«На сегодняшний день мы помогли репатриировать 124 российских гражданина из украинского города Сумы в рамках четырех операций по репатриации через территорию Белоруссии», — отметила Пра-Дессимо.

По ее словам, ряд других лиц также репатриировали без участия МККК. Комитет готов оказать помощь в проведении еще одной такой репатриации, когда стороны достигнут соответствующей договоренности.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины продолжают удерживать 12 мирных курян.

