СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
США не подписали принятую по итогам встречи в Париже декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет Politico.
Как ожидалось, США подпишут документ. Однако это сделали лишь представители «коалиции желающих», в которую не входят Соединенные Штаты. По данным издания, из проекта заявления убрали подробности участия Вашингтона в многонациональной силе на украинской территории, пишет RT.
«В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее», — отмечается в материале.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о размещении войск на Украине в случае достижения мира.
