Трамп заявил о намерении создать условия для переговоров Москвы и Киева

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает способствовать организации переговоров между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

«Не мне вести переговоры о сделке для Украины, но я определенно могу создать условия для ее заключения», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

На Аляске началась встреча Путина и Трампа

Американский лидер добавил, что следующая встреча может пройти с участием президента России Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского и, возможно, его самого.

Президенты России и США ведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Это первая за шесть лет встреча Путина и Трампа. До этого лидеры встречались в июне 2019 года в Осаке, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
