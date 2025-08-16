СМИ: Трамп передал Путину письмо от своей жены Мелании

Президент США Дональд Трамп передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании Трамп. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух чиновников из Белого дома.

Трамп в ответ на приглашение Путина назвал возможным свой приезд в Москву

Ранее Трамп и Путин провели переговоры на Аляске.

«Президент Трамп лично передал письмо Путину», - отметило агентство.

В послании говорится о якобы похищениях детей в результате конфликта на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его жене нравится Владимир Путин.

ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
