СМИ: Трамп передал Путину письмо от своей жены Мелании
16 августа 202506:23
Президент США Дональд Трамп передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от своей супруги Мелании Трамп. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух чиновников из Белого дома.
Ранее Трамп и Путин провели переговоры на Аляске.
«Президент Трамп лично передал письмо Путину», - отметило агентство.
В послании говорится о якобы похищениях детей в результате конфликта на Украине.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его жене нравится Владимир Путин.
