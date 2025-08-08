«Маргинализация Европы»: Зачем Орбан предложил Мерцу и Макрону встречу с Путиным
Европейцы не понимают, почему о конфликте на территории Европы говорят без ее участия, сказал в эфире НСН Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет усиления позиции Европы в украинском урегулировании, поэтому и предложил лидерам Германии и Франции встретиться с президентом России, объяснил в интервью НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Орбан ранее высказал мнение, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону следует отправиться в Россию и провести переговоры с Владимиром Путиным по украинскому урегулированию от имени ЕС. Штир отметил, что вопреки мнению некоторых членов Евросоюза Орбан действует в их интересах.
«Несмотря на то, что на Западе говорят об Орбане, что он якобы против Евросоюза, это предложение показывает, что на самом деле он хочет, чтобы Европа была сильнее и снова стала серьезным игроком в урегулировании украинского конфликта. Орбан хочет избежать сегодняшней маргинализации Европы и поднимает вопрос: если этот конфликт идет на периферии Европы, то почему Евросоюз до сих пор, за почти три с половиной года, не положил на стол какой-то план урегулирования? Почему на сегодняшний день только Дональд Трамп занимается этим урегулированием, а Европа ничего не делает, а точнее делает все для продолжения конфликта? Для нас очень странно, что о европейских проблемах говорят без Европы», - сказал собеседник НСН.
При этом он высказал мнение, что без участия Евросоюза невозможно будет установить стабильный мир на Украине.
Президент России Владимир Путин 6 августа провел трехчасовые переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, после чего в Москве и Вашингтоне сообщили о подготовки встречи Путина и Трампа. В Кремле уточнили, что переговоры могут пройти уже на следующей неделе, а место встречи согласовано, но его объявят позже, отмечает «Радиоточка НСН».
