«Несмотря на то, что на Западе говорят об Орбане, что он якобы против Евросоюза, это предложение показывает, что на самом деле он хочет, чтобы Европа была сильнее и снова стала серьезным игроком в урегулировании украинского конфликта. Орбан хочет избежать сегодняшней маргинализации Европы и поднимает вопрос: если этот конфликт идет на периферии Европы, то почему Евросоюз до сих пор, за почти три с половиной года, не положил на стол какой-то план урегулирования? Почему на сегодняшний день только Дональд Трамп занимается этим урегулированием, а Европа ничего не делает, а точнее делает все для продолжения конфликта? Для нас очень странно, что о европейских проблемах говорят без Европы», - сказал собеседник НСН.

При этом он высказал мнение, что без участия Евросоюза невозможно будет установить стабильный мир на Украине.

Президент России Владимир Путин 6 августа провел трехчасовые переговоры с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, после чего в Москве и Вашингтоне сообщили о подготовки встречи Путина и Трампа. В Кремле уточнили, что переговоры могут пройти уже на следующей неделе, а место встречи согласовано, но его объявят позже, отмечает «Радиоточка НСН».

