«Встречаю в поездах»: Актер Михайлов рассказал о детских рождественских воспоминаниях
Сыгравший в знаменитой советской комедии «Любовь и голуби» актер Александр Михайлов признался НСН, что отметить Рождество с семьей у него не получается из-за работы.
Актерская профессия часто не позволяет встречать праздники в кругу семьи — так, Рождество часто застает в дороге на гастроли, а сам праздник ассоциируется с детством, поделился с НСН актер, режиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов.
Православные россияне отметят Рождество Христово 7 января. Этот праздник знаменует начало земного пути Иисуса Христа. По словам Михайлова, обычно он встречает этот день по пути на гастроли.
«Моя семья отмечает этот праздник, но в основном у меня на Рождество самая работа, я уезжаю в Санкт-Петербург. Так что сам праздник я встречаю в поездах. В 2026 году я снова на Рождество буду в Питере», — сказал актер и режиссер.
Собеседник НСН добавил, что Рождество ассоциируется у него с детскими воспоминаниями.
«Рождество у меня ассоциируется с детством. Я родился и вырос в нищете в Забайкалье, игрушек у нас практически не было — одна-две стеклянные игрушки были для меня праздником. Украшения мы делали своими руками — склеивали какие-то цепочки, бумажные поделки», — подытожил он.
Ранее священник Вячеслав Ланский назвал Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января, временем духовной подготовки к Рождеству Христову, когда человек через молитву, покаяние и добрые дела учится внутреннему очищению. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Дьяченко: В фильме «Чебурашка 3» покажут семью Чебурашки
- «Встречаю в поездах»: Актер Михайлов рассказал о детских рождественских воспоминаниях
- СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины
- Красный крест помог возвращению из Сум 124 жителей Курской области
- В РФ проанализируют социально-экономическое положение старшего поколения
- В Иране опровергли данные о захвате протестующими округа Малекшахи
- Умер осужденный за шпионаж в пользу Москвы экс-сотрудник ЦРУ Эймс
- Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Брисбене
- В Кот-д'Ивуаре передали документы на регистрацию РПЦ
- «От рождения до победы над смертью»: Бурляев раскрыл значение Рождества для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru