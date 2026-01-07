Актерская профессия часто не позволяет встречать праздники в кругу семьи — так, Рождество часто застает в дороге на гастроли, а сам праздник ассоциируется с детством, поделился с НСН актер, режиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Православные россияне отметят Рождество Христово 7 января. Этот праздник знаменует начало земного пути Иисуса Христа. По словам Михайлова, обычно он встречает этот день по пути на гастроли.

«Моя семья отмечает этот праздник, но в основном у меня на Рождество самая работа, я уезжаю в Санкт-Петербург. Так что сам праздник я встречаю в поездах. В 2026 году я снова на Рождество буду в Питере», — сказал актер и режиссер.