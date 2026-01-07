«Встречаю в поездах»: Актер Михайлов рассказал о детских рождественских воспоминаниях

Сыгравший в знаменитой советской комедии «Любовь и голуби» актер Александр Михайлов признался НСН, что отметить Рождество с семьей у него не получается из-за работы.

Актерская профессия часто не позволяет встречать праздники в кругу семьи — так, Рождество часто застает в дороге на гастроли, а сам праздник ассоциируется с детством, поделился с НСН актер, режиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов.

Православные россияне отметят Рождество Христово 7 января. Этот праздник знаменует начало земного пути Иисуса Христа. По словам Михайлова, обычно он встречает этот день по пути на гастроли.

«Моя семья отмечает этот праздник, но в основном у меня на Рождество самая работа, я уезжаю в Санкт-Петербург. Так что сам праздник я встречаю в поездах. В 2026 году я снова на Рождество буду в Питере», — сказал актер и режиссер.
«Самый детский праздник»: Фотий объяснил, почему Рождество важнее Нового года

Собеседник НСН добавил, что Рождество ассоциируется у него с детскими воспоминаниями.

«Рождество у меня ассоциируется с детством. Я родился и вырос в нищете в Забайкалье, игрушек у нас практически не было — одна-две стеклянные игрушки были для меня праздником. Украшения мы делали своими руками — склеивали какие-то цепочки, бумажные поделки», — подытожил он.

Ранее священник Вячеслав Ланский назвал Рождественский пост, который длится с 28 ноября по 6 января, временем духовной подготовки к Рождеству Христову, когда человек через молитву, покаяние и добрые дела учится внутреннему очищению. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:РождествоНовогодние ПраздникиПравославиеАлександр МихайловАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры