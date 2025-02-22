Приеду-не-приеду: Где пройдет встреча Путина и Трампа
Американский президент Дональд Трамп опроверг информацию о том, что приедет в РФ на празднование Дня Победы 9 мая.
После проведения продуктивных переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде, стороны начали подготовку личной встречи лидеров двух государств. При этом одни СМИ сообщали, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии, а другие — в Москве 9 мая на праздновании Дня Победы.
ТРАМПА НЕ БУДЕТ
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что якобы будет в столице России 9 мая.
«Я не собираюсь быть в Москве на 9 мая», - приводит его слова «Reuters».
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что у Кремля нет договоренностей о возможном визите Трампа в Москву на празднование Дня Победы, передают «Известия».
До этого французский журнал «Le Point» со ссылкой на источники сообщил, что американский лидер приедет в Москву 9 мая, чтобы отметить День победы в Великой Отечественной войне. Издание даже подчеркнуло, что Трамп будет сидеть на трибунах Красной площади рядом с президентом России Владимиром Путиным.
«Мирные переговоры, согласно плану Келлога (спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог – прим. НСН), завершатся 9 мая. И, таким образом, 9 мая 2025 года станет днем их триумфа», - писало издание.
ВСТРЕЧА ТРАМПА И ПУТИНА
При этом личная встреча лидеров двух государств должна состояться уже в ближайшее время. Подготовка переговоров Путина и Трампа началась. Политики также провели телефонный разговор, в котором в том числе обсудили украинский вопрос.
Лидер США еще до вступления на свой второй президентский срок говорил, что хочет лично встретиться с российским коллегой. Сам Владимир Путин также заявлял, что тоже с удовольствием увидится с Трампом.
«Мы давно не виделись... С удовольствием с Трампом встречусь и сегодня, я думаю, что он тоже — это видно по характеру нашего телефонного разговора», - объяснил президент РФ.
Между тем, еще до встречи представителей России и США в Эр-Рияде в СМИ появилась информация о том, что Путин и Трамп могут встретиться в Саудовской Аравии до 28 февраля. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что какой-либо конкретики по проведению встречи президентов России и США пока нет.
«Есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем, чтобы она была максимально результативна», - сказал он.
В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заметил, что встреча Путина и Трампа зависит от продвижения в переговорах по российско-украинскому конфликту. В интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в одной из соцсетей, он подчеркнул, что личные переговоры глав двух государств не состоятся до тех пор «пока мы не узнаем, о чем они будут».
При этом Рубио добавил, что территориальные вопросы на встрече американской и российской делегаций в Эр-Рияде не обсуждались. По его словам, цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы понять, «есть ли реальный интерес к обсуждению мира».
ПЕРЕГОВОРЫ В ЭР-РИЯДЕ
18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Встреча длилась 4,5 часа. Обе стороны положительно оценили путь к возобновлению сотрудничества между РФ и США.
От России на мероприятии присутствовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, от США — госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. В ходе переговоров делегации предложили трехступенчатый мирный план, который включал бы прекращение огня, выборы на Украине, а также подписание окончательного соглашения, передают «Известия».
Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости проведения встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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