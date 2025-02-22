Приеду-не-приеду: Где пройдет встреча Путина и Трампа

ТРАМПА НЕ БУДЕТ

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что якобы будет в столице России 9 мая.

«Я не собираюсь быть в Москве на 9 мая», - приводит его слова «Reuters».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подтвердил, что у Кремля нет договоренностей о возможном визите Трампа в Москву на празднование Дня Победы, передают «Известия».